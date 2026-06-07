Rinol Lahu findet den Weg zu Inter Türkspor Kiel wieder zurück von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser

Rinol Lahu (li.) im Trikot seines neuen Arbeitgebers 2022 gegen den TSB Flensburg. © Ismail YesilyurtRinol Lahu (li.) im Trikot seines neuen Arbeitgebers 2022 gegen den TSB Flensburg. – Foto: Ismail Yesilyurt

Das halbe Dutzend an Neuzugängen ist bei Inter Türkspor Kiel offiziell voll! Bei der Präsentation des sechsten Transfers für die kommende Spielzeit blicken die Verantwortlichen des Landesligisten in ein extrem bekanntes Gesicht. Der Klub, der nach dem Abstieg die sofortige Rückkehr in die Oberliga Schleswig-Holstein anpeilt, rüstet auf den Außenbahnen massiv nach. Defensiv-Allrounder Rinol Lahu kehrt nach einem 18-monatigen Gastspiel beim Verbands- und Landesligisten SVE Comet Kiel an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bereits ab dem Sommer 2022 schnürte der heute 25-Jährige für eineinhalb Jahre die Fußballschuhe für die „Interisti“.

Der Neuzugang ist auf den defensiven Außenbahnen zu Hause. Bei seiner letzten Sation beim Landesliga-Absteiger SVE Comet Kiel gehörte Lahu zu den Spieler mit beständig guten Leistungen – vornehmlich als Linksverteidiger. Durch seine fußballerische Ausbildung in namhaften Nachwuchsabteilungen der Region bringt Lahu eine hervorragende taktische und athletische Basis für das ambitionierte Amateurlager mit. Von Holstein über die Lohmühle wieder nach Kiel Der sportliche Werdegang des gebürtigen Kielers liest sich wie eine Tour durch die Top-Leistungsschmieden des Landes. Seine ersten fußballerischen Schritte unternahm Lahu in der renommierten Nachwuchsabteilung von Holstein Kiel, wo er bis 2014 ausgebildet wurde. Danach folgten prägende Jahre beim VfB Lübeck (2014–2015) und ein einjähriges Intermezzo beim Preetzer TSV (2015–2016). Zur Saison 2016 kehrte er an die Lohmühle zurück, wo er bis 2019 für die U19 des VfB Lübeck unter anderem in der Regionalliga Nord der Junioren auflief. Im April 2018 gelang dem Außenverteidiger dort auch sein erstes Tor im überregionalen Nachwuchsbereich.

Im Sommer 2019 folgte der nahtlose Übergang in den Herrenbereich der Hansestädter. Für den VfB Lübeck II debütierte Lahu im August 2019 im Alter von 18 Jahren in der Oberliga Schleswig-Holstein. In den anschließenden, von der Corona-Pandemie geprägten Spielzeiten sammelte er als Stammkraft wichtige Erfahrungen im schleswig-holsteinischen Oberhaus, ehe er sich im Juli 2022 ablösefrei Inter Türkspor Kiel anschloss. Nach eineinhalb konstanten Jahren am Erich-Kästner-Weg zog es ihn im Januar 2024 zum SVE Comet Kiel, wo er bis zuletzt unter Vertrag stand. Taktische Flexibilität und Mentalität Der beidfüßige Defensivspieler kann bei Bedarf problemlos viele Positionen einnehmen. Diese enorme Polyvalenz verleiht dem Kader der Kieler zusätzliche Tiefe.