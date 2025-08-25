Ringschnait/Mittelbuch siegt im packenden 4:3, Ummendorf/Fischbach top

Der SV Sigmaringen und der TSV Kirchberg/Iller trennten sich torlos. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch weder die Gastgeber noch die Gäste fanden den entscheidenden Abschluss. Am Ende blieb ein Unentschieden stehen. ---

Der FC Mengen präsentierte sich vor eigenem Publikum in Torlaune. Ludwig Schaut eröffnete in der 33. Minute den Torreigen, bevor Max Schuler in der 38. Minute nachlegte. Lasse Trenkmann erhöhte kurz nach der Pause in der 47. Minute auf 3:0, ehe Soufiane Bouidir in der 68. Minute das vierte Tor erzielte. Max Schuler setzte in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer den 5:0-Schlusspunkt. ---

Der SV Hohentengen holte in Sulmetingen einen wichtigen Auswärtssieg. Simon König brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Nach einer ausgeglichenen Phase erhöhte Lukas Stützle in der 64. Minute auf 2:0. Yannick Werz gelang in der 88. Minute zwar noch der Anschlusstreffer, doch Hohentengen brachte den Sieg über die Zeit. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer bei der SG Ringschnait/Mittelbuch gegen den FV Rot. Muhammed Manneh traf in der 16. Minute zur Führung der Gäste, die Alexander Thanner in der 23. Minute ausbaute. Nur zwei Minuten später brachte Manuel Münst die Hausherren wieder heran. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Cedric Schmidt zum Ausgleich. Andrija Puljiz stellte in der 51. Minute erneut die Führung für Rot her, bevor Luca Ruedi in der 62. Minute zum 3:3 traf. Marco Münst besorgte schließlich in der 79. Minute den umjubelten 4:3-Siegtreffer für Ringschnait. In der 81. Minute sah Muhammed Manneh die Rote Karte, was die Gäste schwächte. ---

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen feierte einen Heimsieg. Tim Kremer traf in der 32. Minute zur Führung, die Fabio Kleiner in der 54. Minute ausbaute. Die Gäste aus Hundersingen fanden keine Antwort. ---

In einem umkämpften Spiel musste sich der VfB Gutenzell knapp geschlagen geben. Manuel Leiendecker erzielte in der 64. Minute das einzige Tor des Tages für den SV Steinhausen an der Rottum. Trotz großem Einsatz der Gastgeber blieb es beim knappen 0:1. ---

Die SGM Ummendorf/Fischbach dominierte. Matthias Hatzing traf bereits in der 12. Minute zur Führung, Philipp Theißler legte in der 16. Minute nach. Jonathan Hummler erhöhte in der 20. Minute auf 3:0, ehe Pascal Volz in der 22. Minute für die Gäste traf. Jonathan Hummler stellte in der 28. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Matthias Hatzing in der 34. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. In der 90. Minute machte Hatzing mit seinem dritten Tor den deutlichen 6:1-Sieg perfekt. ---

Der FV Bad Saulgau 04 startete furios in die Partie gegen die SG Ertingen/Binzwangen. Adrian Riedesser traf in der 2. Minute zur Führung und legte in der 30. Minute das 2:0 nach. Christoph Buck brachte die Gäste in der 38. Minute heran, doch Max Werner machte in der 75. Minute mit dem 3:1 alles klar. ---