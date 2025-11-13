Rings und Rittersdorf: Warum das so gut passt

Elf Spiele, elf Siege – der SV Rittersdorf startete mit einer makellosen Bilanz in die Saison. Zuletzt holte das Team des seit Sommer amtierenden Spielertrainers Jannick Rings aber nur noch einen Zähler in zwei Spielen. Dem 0:1 im Gipfeltreffen der C 18 beim SV Speicher folgte am vergangenen Sonntag ein 2:2 bei der SG Neidenbach. „Da“, berichtet der 32-jährige Coach, „war auf jeden Fall mehr drin“. Ein unangenehmer Gegner auf dem ungewohnten Hartplatz in Malbergweich und zudem eine eigene Vorstellung, die einiges zu wünschen übrig ließ, hätten das Remis begünstigt. Luca Grethen und David Weber hatten die Partie zwar nach dem Neidenbacher Führungstor durch Timo Adams gedreht, in der 90. Minute gelang den Gastgebern aber durch Simon Strauch per Abstauber der Ausgleichstreffer.