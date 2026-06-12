Ringo Delling: „Wollen zu Hause nochmal abliefern“

Die Ausgangslage im Tableau verspricht Hochspannung: Die Gäste aus Taucha belegen mit 64 Punkten den zweiten Platz, während die Rabensteiner mit 59 Zählern dahinter auf der Lauer liegen. Für Rabenstein-Trainer Ringo Delling ist der Stellenwert der Begegnung unbestritten: „Am Wochenende kommt mit Taucha eine absolute Spitzenmannschaft zum Duell um Platz zwei.“ Doch nicht nur für die Westsachsen steht viel auf dem Spiel, auch die Gäste haben den Blick noch nach ganz oben gerichtet. „Sollte Dynamo am Vortag patzen, dann ist der Meisterschaftszug für Taucha noch nicht abgefahren“, analysiert Delling die Konstellation im Hinblick auf Spitzenreiter Dynamo Dresden II (69 Punkte).

Die jüngsten Formkurven beider Teams könnten indes kaum gegensätzlicher sein. Während die SG Handwerk Rabenstein am vergangenen Spieltag eine schmerzhafte und unglückliche 2:3-Heimpleite gegen den SC Borea Dresden einstecken musste, reist Taucha mit breiter Brust an. Die Mannschaft von Trainer Jens Wuttke demonstrierte beim souveränen 5:0-Auswärtserfolg gegen das Schlusslicht VfL Pirna-Copitz 07 ihre Klasse, wobei Angreifer Felix Brügmann mit einem Dreierpack überragte.

Auch die Erinnerung an das Hinspiel dürfte den Gästen einen psychologischen Vorteil verschaffen. Im vergangenen November unterlag Rabenstein in Taucha nach einem turbulenten Spielverlauf mit 1:3. Zwar brachte Paul-Luis Eckhardt die Delling-Elf zunächst in Führung, doch zwei späte Gegentore in der Nachspielzeit sowie zwei Platzverweise gegen Kim Leon Weigel und Marcel Richter besiegelten damals die Niederlage.