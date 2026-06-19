Ringo Delling vor DSC-Duell: „Zielsetzung ist ein Auswärtssieg“

Die jüngste Enttäuschung sitzt im Lager der Handwerker allerdings noch tief. Durch die knappe 2:3-Heimniederlage im absoluten Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SG Taucha 99 rutschte die Delling-Elf am vergangenen Wochenende auf den vierten Tabellenplatz ab. Da es bereits die zweite knappe Pleite in Folge war, reist das Team mit einer Portion Wut im Bauch in die Landeshauptstadt. Rabenstein-Trainer Ringo Delling macht kein Geheimnis aus der aktuellen Gemütslage: „Die bisher gute Saison wird leider durch die letzten Niederlagen sehr getrübt. Am Wochenende wollen wir die letzte Phase der Saison zumindest mit einem Sieg positiv beenden.“

Die Zielsetzung für den Samstag ist daher unmissverständlich formuliert: Ein Dreier in der Fremde soll her. Damit würde sich Rabenstein (aktuell 59 Punkte) zumindest die Chance offenhalten, bei einem zeitgleichen Patzer des FV Dresden 06 Laubegast (60 Punkte) den verdienten dritten Podestplatz in letzter Sekunde zurückzuerobern.

Einfach wird die Aufgabe beim Dresdner SC jedoch keineswegs. Die Gastgeber rangieren mit 26 Zählern auf dem zwölften Tabellenplatz und bewiesen erst am vergangenen Spieltag ihre defensive Stabilität sowie ihren Kampfgeist. Im prestigeträchtigen Stadtderby gegen den SC Borea Dresden trotzte die Mannschaft von Trainer André Heinisch dem Favoriten ein beachtliches 0:0-Unentschieden ab – und das vor einer beeindruckenden Kulisse von über 600 Zuschauern.