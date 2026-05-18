Ringo Delling: „Uns fehlen aktuell vier bis fünf Prozent“

Die Partie begann für die Hausherren denkbar ungünstig. Bereits in der 3. Spielminute brachte Jaroslav Benda die spielfreudigen Gäste in Führung. Rabenstein zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und suchte im Anschluss den Weg nach vorne. In einer offenen Begegnung erarbeiteten sich die Handwerker hochkarätige Torgelegenheiten, ließen jedoch die nötige Effizienz vermissen. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte der nächste Nackenschlag, als Marcel Fricke (44.) auf 0:2 erhöhte. „Gegen ein spielfreudiges Riesa wurden wir gleich wachgerüttelt, haben dann selbst gute Chancen in einem Spiel, wo offensiv immer was los war, und kassieren zu einem ungünstigen Zeitpunkt das 0:2“, analysierte Delling den ersten Durchgang.

Der Trainer sah die Ursachen für die Niederlage vor allem in den Nuancen: „In entscheidenden Momenten, an beiden Enden des Feldes fehlen aktuell vier bis fünf Prozent, welche gegen die Spitzenteams im Ergebnis bemerkbar sind.“

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste per Doppelschlag für die endgültige Entscheidung. Janek Christian Müller (58.) und Paul Kant (61.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 0:4 in die Höhe. „Die Tore drei und vier waren dann eigentlich der K.O.“, gestand Delling. Trotz des aussichtslosen Rückstands steckte seine Mannschaft jedoch nicht auf. Paul Schaltonat gelang in der 75. Minute der Ehrentreffer zum 1:4. In der Schlussphase lag sogar ein weiterer Treffer in der Luft, doch das Glück war den Rabensteinern an diesem Nachmittag nicht hold. Laut Delling habe das Team zwar „Moral bewiesen“ und hätte nach dem Anschlusstreffer sofort nachlegen können, scheiterte jedoch an der Latte, kam einen Schritt zu spät oder sah sich mit unglücklichen 50/50-Entscheidungen konfrontiert.