Ringo Delling nach dem Kantersieg: „Konnten nicht damit rechnen“

– Foto: Torsten Schwalm

Einen Saisonstart nach Maß und darüber hinaus hat die SG Handwerk Rabenstein am Sonntagnachmittag hingelegt. Am ersten Spieltag der neuen Sachsenliga-Spielzeit deklassierte die Mannschaft von Trainer Ringo Delling den FV Dresden 06 Laubegast im heimischen Sportpark überraschend deutlich mit 6:1 (3:1). Mit diesem Kantersieg im Topspiel gegen den Vorjahresdritten setzen sich die Westsachsen nicht nur an die Tabellenspitze, sondern unterstreichen eindrucksvoll ihre Ambitionen für die neue Saison.

Dabei warnte Delling im Vorfeld noch vor dem „richtigen Brett“, das die spielstarken Gäste aus der Landeshauptstadt darstellen würden. Doch seine Mannschaft setzte die taktischen Vorgaben vor 182 Zuschauern von Beginn an effizient um. Bereits in der 7. Minute eröffnete Phil Mühlig den Torreigen und brachte Rabenstein in Führung. Zwar schlugen die Dresdner in der 32. Minute durch Louis Höft noch einmal zurück und glichen zum 1:1 aus, doch die Hausherren zeigten sich davon völlig unbeeindruckt.

Noch vor der Pause stellte die SG Handwerk die Weichen auf Sieg: Ein Doppelschlag durch Paul Schaltonat (37.) und Leonard Meitzner (39.) brachte die verdiente 3:1-Halbzeitführung. „Auch wenn es vom Ergebnis her sehr deutlich ist, war es ein enges Spiel von zwei starken Mannschaften. Der größte Unterschied war die Verwertung der Chancen“, analysierte Delling nach der Partie. Die von Delling angesprochene Effizienz demonstrierte sein Team auch im zweiten Durchgang schonungslos. Erneut Meitzner (65.) und Schaltonat (68.) schnürten jeweils ihren Doppelpack und schraubten das Ergebnis binnen drei Minuten auf 5:1 in die Höhe. Damit war der Widerstand der Laubegaster endgültig gebrochen. Den Schlusspunkt unter eine bemerkenswerte Leistung setzte der eingewechselte Johannes Hopfe, der in der Nachspielzeit (90.+3) zum 6:1-Endstand traf.