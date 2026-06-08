Ringo Delling nach 2:3-Heimpleite: „Sehr ärgerlich“

Die Begegnung unter der Leitung von Schiedsrichterin Jennifer Steingräber begann für die Hausherren mit einem Dämpfer. Moritz Krause brachte die spielstarken Gäste aus der Landeshauptstadt bereits in der 11. Minute in Führung. Rabenstein zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und fand schnell die passende Antwort: Phil Mühlig glich in der 19. Spielminute zum 1:1 aus. Mit diesem Unentschieden ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

Der zweite Durchgang hätte für die Handwerker kaum besser beginnen können. Erneut war es Mühlig, der mit seinem zweiten Treffer des Tages unmittelbar nach dem Wiederanpfiff (47.) die Partie zugunsten der Gastgeber drehte. In der Folgezeit versäumte es Rabenstein jedoch, den Sack vorzeitig zuzumachen. Coach Ringo Delling trauerte den vergebenen Gelegenheiten nach dem Abpfiff nach: „Sehr ärgerlich – wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Nach dem Rückstand sind wir gut drin gewesen. Machen den Ausgleich und gehen direkt nach der Pause in Führung. In der Phase bis zur 60. können und müssen wir nachlegen, und dann läuft das Spiel auch in unsere Richtung.“

Die mangelnde Effizienz rächte sich nach einer Stunde Spielzeit. Borea Dresden schlug durch den eingewechselten Justin Löwe zurück, der in der 63. Minute den Ausgleich markierte. Der finale Nackenschlag für die Delling-Elf folgte in der 76. Minute, als Luca Weisheit zum 2:3-Endstand für die Dresdner traf. Rabenstein offenbarte in diesen Minuten entscheidende Zuordnungsprobleme in der Rückwärtsbewegung. „Danach stimmt es zweimal nicht und das wird leider bitter bestraft“, bilanzierte Delling die entscheidenden Fehler in der Defensive pragmatisch.