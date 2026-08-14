Ringo Delling: „Die Tendenz geht in die richtige Richtung“

Hinter den Gastgebern liegt eine intensive und von den alljährlichen Hindernissen des Amateursports geprägte Vorbereitung. Rabensteins Trainer Ringo Delling gibt einen ehrlichen Einblick in die logistischen Hürden der sommerlichen Trainingswochen: „Die Vorbereitung ist aufgrund der Ferien immer eine Herausforderung. Wir haben zehn Lehrer im Team, inklusive mir.“ Dennoch zeigt sich der Übungsleiter mit dem absolvierten Pensum der vergangenen vier Wochen sehr zufrieden. Einen besonderen Schwerpunkt legte das Trainerteam dabei auf das intensive Trainingslager auf dem Rabenberg an der tschechischen Grenze (30. Juli bis 2. August). Diese konzentrierten Tage abseits des Alltags habe man „gut genutzt, um unsere Abläufe reinzubringen und körperlich fit zu sein“, betont Delling.

Die sportlichen Resultate der anschließenden Testspiele zeichneten derweil ein durchwachsenes Bild, boten dem Trainerstab jedoch wertvolle Aufschlüsse. Gegen den Nachwuchs des Zweitligisten FC Erzgebirge Aue (U19) erkämpfte sich die Mannschaft ein 2:2-Unentschieden. Gegen den favorisierten Oberligisten VfB Auerbach musste man hingegen eine deutliche 0:5-Niederlage hinnehmen. Im Rahmen eines Miniturniers folgten ein souveräner 2:0-Erfolg gegen den TV Oberfrohna sowie ein torloses Remis gegen den VFC Plauen. Den Abschluss der Testspielreihe bildete eine knappe 2:3-Niederlage gegen die U19 des Chemnitzer FC. Delling bewertet diese Ergebnisse gewohnt pragmatisch und zieht vor allem positive Erkenntnisse aus der Vorbereitung: „Bei den Ergebnissen war sicherlich Luft nach oben, die Tendenz geht in die richtige Richtung und vor allem die Einstellung der Truppe passt.“

Diese geschlossene mannschaftliche Einstellung wird am Sonntagnachmittag dringend benötigt, wenn der spielstarke FV Dresden 06 Laubegast in Chemnitz anreist. Die Dresdner schlossen die vergangene Spielzeit mit 63 Punkten auf dem dritten Rang ab, vier Zähler vor den Rabensteinern (59 Punkte), und stellten dabei mit 89 Toren die treffsicherste Offensive der gesamten Liga. Delling weiß um die enorme Schwere der Aufgabe: „Für den Start wurde uns gleich ein richtiges Brett geliefert. Mit Laubegast kommt der Vorjahresdritte.“