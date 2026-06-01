Ringo Delling: „Die Erleichterung nach drei Niederlagen war spürbar“

– Foto: Jakob Reiche

Die SG Handwerk Rabenstein hat in der Sachsenliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt drei empfindlichen Pleiten in Serie setzte sich die Mannschaft von Trainer Ringo Delling am 27. Spieltag mit 4:2 (2:2) beim abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Lipsia Eutritzsch durch. Vor 130 Zuschauern entwickelte sich eine turbulente Begegnung, in der die Gäste am Ende das glücklichere Ende für sich beanspruchten.

Der Start in die Partie verlief für die Westsachsen jedoch denkbar ungünstig. Bereits in der zweiten Spielminute gerieten die Hausherren durch einen spektakulären Treffer von Milan Havel in Rückstand, der den Rabensteiner Schlussmann Stefan Schmidt mit einem Distanzschuss aus gut 30 Metern überwand. Die Delling-Elf schüttelte den frühen Schock jedoch schnell ab und drehte die Partie binnen weniger Minuten: Zunächst traf Benjamin Anders zum 1:1-Ausgleich (13.) – wobei die Leipziger ein Handspiel reklamierten –, ehe Phil Mühlig in der 21. Minute die 2:1-Führung für Rabenstein erzielte. Lipsia steckte im Abstiegskampf jedoch nicht auf und kam durch einen Kopfball von Maximilian Stöckmann (37.) nach einem Freistoß zum 2:2-Pausenstand.

In der Schlussphase der ersten Hälfte boten sich auf beiden Seiten hochkarätige Chancen zur Führung. Während Rabenstein den Ball nach einem ausgespielten Angriff freistehend nur an den Pfosten setzte, traf auf der Gegenseite Havel per Fernschuss die Querlatte. Nach dem Seitenwechsel erwischten erneut die Leipziger den besseren Start und vergaben durch Stöckmann und Yuriy Dmitriev zwei Großchancen zur Führung. Rabensteins Coach Ringo Delling monierte die Anfangsphasen beider Durchgänge kritisch: „Wir haben zum Beginn beider Hälften nachlässig gespielt und Lipsia kam jeweils gut rein.“ Im weiteren Verlauf gewann Rabenstein jedoch wieder die Spielkontrolle.