Ringen um Regionalliga-Reform: »Bundesweite Abfrage wünschenswert«

Schweinfurts Vorstand Dominik Groß hat sich im Namen des Vereins ausführlich zur Regionalliga-Reform geäußert. – Foto: Imago Images

Der von vielen erhoffte Durchbruch in Sachen Regionalliga-Reform bliebt am Montag aus. Kein Modell erhielt eine absolute Mehrheit. Nur so viel ist sicher: Der Status quo mit fünf Regionalligen, aber nur vier Aufsteigern ist abgewählt. Das haben die insgesamt 159 stimmberechtigten Vereine klargemacht. Für ein "Weiter so!" stimmten lediglich sieben Klubs, was 4,4, Prozent entspricht. Für den Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 05 war Vorsitzender Dominik Groß in Nürnberg vor Ort.

Groß hat sich nun für das ursprüngliche Kompassmodell mit vier Regionalligen à 20 Vereinen und einer flexiblen Zuteilung nach geografischer Lage starkgemacht: "Aus Sicht des 1. FC Schweinfurt 05 stellt es einen tragfähigen Kompromiss dar."

Der Grundsatz "Meister müssen aufsteigen" wäre damit umgesetzt. Weiter heißt es in dem offiziellen Statement der Schnüdel: "Durch die Anzahl der Spiele und die Regionalität wäre es für die meisten Vereine der bisherigen Regionalligen auch wirtschaftlich darstellbar." Allerdings stand ein Modell mit 20 Mannschaften nicht zur Abstimmung. Die Klubs sollten ihr Votum über ein Kompassmodell mit 18 abgeben. Dominik Groß hat dazu eine eindeutige Meinung: "Staffeln mit 20 Teilnehmern, wie es ursprünglich angedacht und von vielen Klubs favorisiert war, wären auch aus unserer Sicht die wünschenswerte Lösung."