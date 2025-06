Ringen, Schwitzen, Dominanz im Bodenkampf

Es gibt Trainingsformen, bei denen man sich fragt: Was bringt das eigentlich fußballerisch? Yoga auf Kunstrasen zum Beispiel. Oder das alljährliche Wattlaufen, das jedes Team mindestens einmal in seiner Historie mit fragwürdigem Nutzen über sich ergehen lassen muss. Und dann gibt es Einheiten wie diese:

"Körperbetontes Spiel" bekommt da plötzlich eine ganz neue Bedeutung.

Nach dem offiziellen Trainingsauftakt am Dienstag mit 21 Spielern ging’s am Mittwoch auf die Matte. Zwei Stunden lang wurde geschwitzt, gerungen, gelacht – und wahrscheinlich mindestens einmal leise geflucht, als sich ein Mitspieler zu enthusiastisch in den Kimura-Hebel verhedderte.

Trainer Zitat? Gibt’s keins. Aber wenn es eins gäbe, würde es vermutlich so klingen: „Wir wollten einfach mal sehen, wie sich die Jungs verhalten, wenn’s wirklich um Körperkontakt geht und nicht nur beim Abklatschen nach der dritten Standardsituation.“

Ob die Gegner in der neuen Saison jetzt häufiger per Rear Naked Choke vom Ball getrennt werden? Fraglich. Ob sich der Linksverteidiger künftig bei jeder Ecke instinktiv auf den Boden rollt? Möglich. Aber sicher ist: Die Jungs hatten Spaß. Viel Schweiß. Und Muskelkater an Stellen, die vorher keine Rolle im Spielsystem spielten.

Zum Schluss bleibt nur zu sagen: Vielen Dank an Masao Grappling Lingen! Nicht nur wegen des Trainings, sondern auch, weil man beim BVC jetzt endlich sagen kann: „Zweikampfstark? Bruder, wir haben Grappling gemacht.“

Danke BV Clusorth-Bramhar für die Vorlage zu diesem Bericht.

