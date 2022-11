Ringen oder Fußball? Der Spagat des Pascal Fehrenbacher In der Landesliga kickt der 27-jährige Pascal Fehrenbacher als Außenverteidiger für den Aufsteiger FSV Seelbach, in der Oberliga ringt er für den RSV Schuttertal. Wie gelingt ihm der Spagat?

Pascal Fehrenbacher ist in der vergangenen Saison mit dem FSV Seelbach in die Landesliga, Staffel I aufgestiegen. Doch spielen kann der Außenverteidiger dort bislang nur selten, da er parallel als Ringer in der Oberliga aktiv ist. Über einen, der nicht nur mit seinen Gegnern auf der Matte ringt, sondern seit dieser Saison oftmals auch mit sich selbst.

Pascal Fehrenbacher hat den jüngsten Negativlauf lediglich als Nebendarsteller erlebt. In den vergangenen drei Partien zählte der 27-Jährige nicht zum Kader, weil er an anderer Stelle noch dringender gebraucht wurde: auf der Ringermatte. "Die Spiele haben sich zuletzt immer mit meinen Wettkämpfen überschnitten", sagt Fehrenbacher, der in der Oberliga Südbaden für den RSV Schuttertal ringt. Beim Interessenskonflikt entscheidet er sich stets für das Ringen, "weil Ausfälle auf der Matte nicht so einfach kompensierbar sind, da müssen immer alle Gewichtsklassen besetzt werden." So wird es auch am kommenden Samstag sein, wenn der FSV Seelbach um 14.30 Uhr den FV Würmersheim empfängt, der RSV Schuttertal aber abends (20 Uhr) gegen den SV Triberg ran muss. Die sportliche Doppelbelastung aus Fußball und Ringen meistert Fehrenbacher seit seinem neunten Lebensjahr, als er mit dem Kicken begonnen hat. Zum Ringen kam er, als er sechs Jahre alt war. "Das ist natürlich nicht die populärste Sportart. Aber da mein Vater gerungen hat, war der Bezug für mich schon früh gegeben." Ringen ist bei den Fehrenbachers Familientradition, auch Pascals jüngerer Bruder Dominik ist beim RSV Schuttertal aktiv. Zeitlich hat es Fehrenbacher in der Vergangenheit immer gut koordiniert bekommen, die zwei Sportarten parallel auszuüben. In dieser Saison ist das anders, die Trainingstage überschneiden sich komplett – und auch die Wettkämpfe, da der FSV Seelbach seit dem Aufstieg in die Landesliga häufiger samstags spielt. "Aber die Wettkämpfe im Ringen sind leider auch ausschließlich am Samstag".

Es ist etwas länger her, dass Pascal Fehrenbacher Fußball-Landesligaluft geatmet hat: Am 9. Oktober wurde er gegen den SC Durbachtal in der Schlussphase eingewechselt. Die klare 2:6-Niederlage konnte auch er nicht verhindern. Seitdem hat Seelbach drei Mal zu Null verloren und ist auf einen Abstiegsplatz gerutscht – auch weil es in der Liga sehr eng zugeht: Der FSV hat als Tabellenvierzehnter nur drei Punkte Rückstand auf Platz sechs, auf dem der Aufsteiger vor vier Wochen noch selbst rangiert hat.

Dass Fehrenbacher sich im Zweifel für die Matte und gegen den Rasen entscheidet, liegt auch an der sehr viel kürzeren Saison im Ringen. Denn die geht nur von September bis Dezember, da in der restlichen Zeit des Jahres Turniere und Einzelmeisterschaften stattfinden. "Es ist nicht einfach, es allen recht zu machen", beschreibt Fehrenbacher die momentane Situation. "Ich versuche jeweils einmal pro Woche ins Training zu gehen, obwohl das eigentlich zu wenig ist." Beim Fußball gab es auch schon die Überlegung, freitags bei der zweiten statt donnerstags bei der ersten Mannschaft zu trainieren. Aber das große Problem bleibe auch bei diesem Szenario bestehen: die Spiele am Samstag. "Beides an einem Tag zu machen, also über 90 Minuten in der Landesliga auf dem Platz zu stehen und dann abends noch zu ringen, das kannst du vergessen." Es sei schwierig, "Ringen und Fußball auf hohem Niveau zu betreiben, und natürlich merkst du es in beiden Fällen, wenn du nicht so oft trainierst."





Sich nur für eine Sportart zu entscheiden, kommt für ihn nicht infrage



Mit einer Sportart aufzuhören, kommt für Freistiler Fehrenbacher, der in der Gewichtsklasse bis 75 Kilo ringt, trotzdem (noch) nicht in Frage. "So lange es geht, will ich beides machen." Fehrenbacher mag die Abwechslung zwischen den beiden Sportarten, die kaum etwas gemein haben. "Die Anspannung ist beim Ringen eine ganz andere als beim Fußball. Du bist schon nervös, wenn 400 Zuschauer in der Halle sind, du aber auf der Matte komplett auf dich allein gestellt bist." Auch wenn er das Ringen gegenüber dem Fußball einen Tick bevorzugt, denkt er nicht daran, die Schuhe an den Nagel zu hängen. "Vor allem nach dem Aufstieg in die Landesliga will ich auf jeden Fall weiterhin Fußball spielen."



In der Rückrunde wird er das wieder verstärkt tun können. Wenn die Ringersaison vorbei ist, kann Fehrenbacher sich wieder auf den Fußball konzentrieren – und mit dem FSV Seelbach die Mission Klassenerhalt angehen. Und der Außenverteidiger wird sicher nichts dagegen haben, wenn es dann auch mal für mehr als nur einen Kurzeinsatz reicht.