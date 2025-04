Ringelai verspielt 2:0-Führung - Hinterschmiding patzt gegen Karlsbach

Daniel Peller (am Ball) vom SV-DJK Karlsbach erzielte gegen den SSV Hinterschmiding den entscheidenden Treffer. – Foto: Robert Geisler

Der Tabellenführer SV Haus im Wald holte im Topspiel gegen den TSV Ringelai einen 2:0-Rückstand noch auf und bleibt durch das Unentschieden mit elf Punkten Vorsprung auf Platz eins. Ringelai machte durch das Remis einen Punkt auf den SSV Hinterschmiding gut, da der SSV gegen den SV-DJK Karlsbach mit 0:1 verlor. Im Tabellenkeller setzte sich die SG Haidmühle/Philippsreut/Bischofsreut mit 2:1 gegen den SV Perlesreut II durch. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Im Hugei-Stadion setzte sich der SV Kumreut mit 3:1 gegen den SC Herzogsreut durch. Simon Teske eröffnete in der 25. Minute das Spiel mit seinem Treffer. Danach passierte in Sachen Tore lange nichts. Adam Kasík erhöhte erst in der 78. Minute auf 2:0. Teske schnürte seinen Doppelpack in der 87. Minute zum entscheidenden 3:0. In der Schlussminute traf Nico Moser für Herzogsreut nach einer Vorlage von Sebastian Eckmair, doch das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden.

Tore: 1:0 Simon Teske (25.), 2:0 Adam Kasík (78.), 3:0 Simon Teske (87.), 1:3 Nico Moser (89.) ---

Im spannenden Duell zwischen dem TSV Ringelai und dem SV Haus i. W. trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. In der 38. Minute brachte Sebastian Drexler die Gastgeber in Führung. Nur 13 Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Jonas Gutsmiedl verdientermaßen auf 2:0. Der SV Haus i. W. antwortete jedoch in der 72. Minute mit einem sehenswerten Freistoßtor von Michael Groß. In der 88. Minute gelang Pavel Vachal sogar noch der Ausgleich. Der Angreifer fasste sich ein Herz und zog aus der Entfernung ab. Der Ball schlug schön im TSV-Tor ein und sicherte dem SV ein spätes Unentschieden. Tore: 1:0 Sebastian Drexler (38.), 2:0 Jonas Gutsmiedl (51.), 2:1 Michael Groß (72.), 2:2 Pavel Vachal (88.) ---

Im Möselstadion trafen am Sonntag der SSV Hinterschmiding und der SV-DJK Karlsbach aufeinander. Vor 130 Zuschauern entwickelte sich ein Duell, das lange torlos blieb. In der 88. Minute war es schließlich Daniel Peller, der das entscheidende Tor für die Gäste erzielte. Nach einer Vorlage von Johannes König gelang Peller der Lucky-Punch für Karlsbach. Trotz intensiver Bemühungen der Heimelf blieb der Ausgleich aus, und Karlsbach entführte die drei Punkte. Tore: 0:1 Daniel Peller (88.) ---

Das Duell zwischen dem TSV Grafenau II und der SG Preying/Tittling endete mit einem 1:1-Unentschieden. In der 34. Minute brachte Florian Ellinger die Gäste in Führung. Der TSV kämpfte, und in der 77. Minute gelang Jonas Nirschl der Ausgleich, nachdem Simon Friedl ihn in Szene setzte. Ein gerechtes Remis! Tore: 0:1 Florian Ellinger (34.), 1:1 Jonas Nirschl (77.) ---

In einem spannenden Kellerduell der A-Klasse Freyung setzte sich die SG Haidmühle/Bischofsreut mit 2:1 gegen den SV Perlesreut II durch. Tore bekamen die Zuschauer erst in den letzten Minuten zu sehen. Stefan Nebl erzielte in der 77. Minute das erste Tor nach einer Vorlage von Roland Kralik. Nur drei Minuten später erhöhte Kralik selbst auf 2:0. In der Nachspielzeit sorgte Jonas Fischer für den Anschlusstreffer für Perlesreut, doch der Treffer kam zu spät. Tore: 1:0 Stefan Nebl (77.), 2:0 Roland Kralik (80.), 2:1 Jonas Fischer (90.) ---