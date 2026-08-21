Ringelai und Schmiding wollen an die Spitze – Derby in Röhrnbach

Der SV Perlesreut II eröffnet am Samstag den 5. Spieltag gegen den SV Röhrnbach II. – Foto: Stefan Pinsker

Am 5. Spieltag der A-Klasse Freyung bietet sich den Verfolgern die große Chance zum Machtwechsel. Da der verlustpunktfreie Tabellenführer TSV Waldkirchen II am kommenden Wochenende nicht spielt, können der TSV Ringelai und der SSV Hinterschmiding mit einem Sieg an die Tabellenspitze klettern. Während Ringelai beim Vorletzten in Böhmzwiesel antritt, wartet auf Hinterschmiding die Aufgabe beim punktlosen SV-DJK Karlsbach. Zudem fordert die SG BischofsreutHaidmühle die torgefährliche SG Prag/Fürsteneck heraus, im Reserve-Derby treffen Röhrnbach II und Perlesreut II aufeinander, und Kumreut empfängt Herzogsreut zum Duell der Tabellennachbarn.

Im Reserve-Derby wollen beide Teams zurück in die Erfolgsspur. Das Schlusslicht aus Röhrnbach (null Punkte) wartet nach der 0:2-Niederlage in Bischofsreut weiterhin auf den ersten Punktgewinn der Saison und leidet unter Ladehemmungen im Angriff (erst ein einziges Tor). Der SV Perlesreut II erwischte mit zwei Siegen einen Traumstart, kassierte zuletzt aber zwei Dämpfer in Serie (zuletzt 0:2 gegen Hinterschmiding). Die Lichtenauer-Elf geht als Favorit in die Partie, muss jedoch offensiv wieder zielstrebiger agieren, um die Röhrnbacher Abwehr zu knacken.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel TSV Ringelai Ringelai 15:00 PUSH

Nach dem spektakulären 6:3-Erfolg gegen Karlsbach reist der TSV Ringelai mit breiter Brust zum Tabellenzehnten. Die Ohetaler stellen mit 14 Treffern die zweitbeste Angriffsreihe der Liga und können mit einem Auswärtssieg vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Für die DJK Böhmzwiesel (ein Punkt), die zuletzt beim 0:7 in Grainet schwer unter die Räder kam, geht es primär um defensive Kompaktheit und Schadensbegrenzung. Bringt Ringelai seine gewohnte Offensivstärke auf den Platz, hängen die Trauben für die Hausherren hoch. ---

Verkehrte Welt in Karlsbach: Der Vorjahresvierte liegt mit vier Niederlagen aus vier Spielen am Tabellenende, hat aber mit neun erzielten Treffern die beste Offensive der unteren Tabellenhälfte. Gegen den ungeschlagenen SSV Hinterschmiding (zehn Punkte) steht die Lenz-Elf gehörig unter Zugzwang. Die Gäste reisen nach dem souveränen 2:0 gegen Perlesreut II mit viel Selbstvertrauen an. Das Sturmduo um Korbinian Wilhelm und Simon Hackl will die Karlsbacher Abwehrschwächen konsequent ausnutzen, um den Druck auf die Tabellenspitze hochzuhalten. ---

Die Hausherren feierten mit dem 2:0 gegen Röhrnbach II ihren ersten Saisonsieg und wollen vor heimischem Publikum nachlegen. Doch mit der SG Prag/Fürsteneck reist eine der Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison an. Die Mannschaft um Trainer Christian Weber belegt mit neun Punkten Rang vier und stellt mit Nico Sigl (bereits acht Saisontore!) den ligaweit torgefährlichsten Angreifer. Die Bischofsreuter Abwehr wird einen Sahnetag erwischen müssen, um den Fürstenecker Torgaranten über 90 Minuten auszuschalten. ---

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr SV Kumreut Kumreut SC Herzogsreut Herzogsreut 16:00 PUSH

Zum Abschluss des Spieltags treffen zwei punktgleiche Tabellennachbarn (beide sechs Punkte) aufeinander. Kumreut musste sich zuletzt in Prag mit 1:3 geschlagen geben, will vor heimischer Kulisse aber die gewohnte Heimstärke ausspielen. Die Gäste aus Herzogsreut steckten nach der 1:4-Niederlage gegen Waldkirchen II ebenfalls einen Dämpfer ein und wollen defensiv wieder stabiler stehen. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform den Ausschlag geben dürfte. --- Verschobene Partie des 5. Spieltags: