Ringelai und Hinterschmiding trennen sich remis – Balousek knipst

Die SG Prag/Fürsteneck holte am vergangenen Wochenende den zweiten Sieg im zweiten Spiel. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der 2. Spieltag der A-Klasse Freyung bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: Ein wildes 3:3-Remis im Topspiel zwischen Ringelai und Hinterschmiding, furiose Aufholjagden und ein Trio an der Tabellenspitze, das weiterhin verlustpunktfrei bleibt. Während der SV Perlesreut II auch im zweiten Spiel ohne Gegentor blieb und dank eines späten Kopfballs die Tabellenführung verteidigte, feierte der TSV Waldkirchen II einen souveränen Auswärtssieg. Zudem schoss Petr Balousek den SV Kumreut mit vier Treffern im Alleingang zum Kantersieg.

Ein zähes Stück Arbeit musste der SV Perlesreut II verrichten, um die Tabellenführung zu verteidigen. In Grainet präsentierten sich die Hausherren stark verbessert und machten den Perlesreutern das Leben extrem schwer. Gute Torchancen konnte der SV Grainet aber nicht nutzen, sodass in der 79. Minute das Tor auf der anderen Seite fiel. Sebastian Gruber schlug eine Flanke in den Fünfmeterraum, wo Fabian Stadler goldrichtig stand und den Ball per Kopf zum 0:1-Siegtreffer einnickte. Perlesreut II feiert damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel und steht mit 6 Punkten und einem makellosen Torverhältnis von 8:0 an der Tabellenspitze.

Tore: 0:1 Fabian Stadler (79.) ---

Eine leidenschaftliche Partie sahen die 150 Zuschauer in Herzogsreut. Die Heimelf legte los wie die Feuerwehr: Maxi Resch bediente Jonas Deiglmeier mit einem weiten Ball über die Abwehrkette, der das Leder in der 7. Minute zum 1:0 im Tor unterbrachte. In der 17. Minute verschaffte sich Andreas Freund im Strafraum Platz und vollendete mit links ins lange Eck. Karlsbach zeigte jedoch Moral und verkürzte kurz vor dem Pausenpfiff durch einen Distanzschuss von Michael Gibis (45.+1). Direkt nach Wiederanpfiff belohnte Christian Geier die Gäste mit dem Ausgleich zum 2:2 (51.). In einer umkämpften Schlussphase behielt der SC Herzogsreut das bessere Ende für sich: Nach einer Ecke von Fabian Pongratz entstand Verwirrung im Karlsbacher Fünfmeterraum, und Fabian Mauerer staubte in der 88. Minute gedankenschnell zum 3:2-Siegtreffer ab. Tore: 1:0 Jonas Deiglmeier (7.), 2:0 Andreas Freund (17.), 2:1 Michael Gibis (45.+1), 2:2 Christian Geier (51.), 3:2 Fabian Mauerer (88.) ---

Vor 111 Zuschauern erarbeitete sich die Spielgemeinschaft einen hochverdienten Heimsieg. Böhmzwiesel hielt im ersten Durchgang mit enormer Lauf- und Einsatzbereitschaft dagegen, konnte die spielerische Überlegenheit der Hausherren jedoch nicht dauerhaft unterbinden. In der 51. Minute erlöste Daniel Schmöller die Heimelf, als er eine Ecke von Stefan Königseder per Kopf zum 1:0 über die Linie drückte. Für die Vorentscheidung sorgte einmal mehr Nico Sigl: In der 73. Minute wurde er im Strafraum regelwidrig gestoppt und verwandelte den fälligen Foulelfmeter selbst in die Mitte. Es war bereits sein 5. Saisontor im zweiten Spiel. Prag/Fürsteneck bleibt mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten dem Spitzenduo dicht auf den Fersen. Tore: 1:0 Daniel Schmöller (51.), 2:0 Nico Sigl (73. Foulelfmeter) ---

Die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen unterstrich ihre Ambitionen und feierte einen ungefährdeten Auswärtserfolg. Ein Doppelschlag binnen zweier Minuten stellte früh die Weichen: Alexander Westall eröffnete in der 27. Minute nach Vorarbeit von Philipp Stadler, ehe Stadler nur 60 Sekunden später mit einem sehenswerten Distanzschuss aus über 20 Metern auf 0:2 stellte (28.). Die Spielgemeinschaft fand gegen die disziplinierte Waldkirchener Defensive kein Durchkommen. Im zweiten Durchgang schraubte Westall das Ergebnis auf 0:3 (71.). Den Schlusspunkt setzte Nicolas Müller in der 89. Minute, als er eine Ecke von Philipp Eberle per Kopf zum 0:4-Endstand verwertete. Waldkirchen II schiebt sich damit punktgleich auf Rang zwei. Tore: 0:1 Alexander Westall (27.), 0:2 Philipp Stadler (28.), 0:3 Alexander Westall (71.), 0:4 Nicolas Müller (89.) ---

Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage am 1. Spieltag reagierte der SV Kumreut vor 100 heimischen Fans mit einer Machtdemonstration. Matchwinner des Nachmittags war Petr Balousek, der die Röhrnbacher Hintermannschaft nach Belieben zerlegte. Bereits in der 13. Minute eröffnete der Stürmer den Reigen, ehe Justin Reichardt (15.) und Daniel Königseder (34.) nach legten und noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgten. Nach der Pause keimte bei den Gästen nach dem Anschlusstreffer von Stefan Göttl (53.) kurz Hoffnung auf, doch danach übernahm wieder Balousek die Regie: Mit einem lupenreinen Hattrick (59., 67., 81.) schraubte er das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe und schoss Kumreut im Alleingang zum ersten Dreier der Saison. Röhrnbach II bleibt nach zwei Partien weiterhin ohne Punktgewinn. Tore: 1:0 Petr Balousek (13.), 2:0 Justin Reichardt (15.), 3:0 Daniel Königseder (34.), 3:1 Stefan Göttl (53.), 4:1 Petr Balousek (59.), 5:1 Petr Balousek (67.), 6:1 Petr Balousek (81.) ---