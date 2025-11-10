Ringelai und Grainet II jubeln – Hinterschmiding siegt knapp

Der 17. Spieltag der A-Klasse Freyung ist vorbei und damit geht es für die meisten Mannschaften in die Winterpause: Der SSV Hinterschmiding feierte einen knappen 2:1-Heimsieg gegen Kumreut, während der SV Röhrnbach II gegen den TV Freyung nicht antrat. Karlsbach, Herzogsreut und Ringelai feierten Kantersiege, Grainet gewann ein Torfestival in Prag. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Spieltags nun im Überblick:
Ein packendes Duell mit sieben Toren sahen die Zuschauer in Prag. Hannes Gumminger brachte Grainet nach einer Ecke per Kopf in Führung (5.), doch Stefan Königseder glich wenig später aus (12.). Mit einem Doppelschlag von Christian Moser (22., 26.) stellten die Gäste auf 3:1, ehe Daniel Schmöller (57.) wieder für Spannung sorgte. Fabian Pietzonka traf nach einer starken Aktion zum 4:2 (82.), ehe Michael Schmöller (86.) verkürzte. Grainet rettete den Sieg über die Zeit und bleibt mit 21 Punkten auf Rang acht, während Fürsteneck/Prag auf Rang zehn bleibt.
Tore: 0:1 Hannes Gumminger (5.), 1:1 Stefan Königseder (12.), 1:2 Christian Moser (22.), 1:3 Christian Moser (26.), 2:3 Daniel Schmöller (57.), 2:4 Fabian Pietzonka (82.), 3:4 Michael Schmöller (86.)
---
Ein Offensivspektakel in Ringelai: Die Hausherren brannten von Beginn an ein Feuerwerk ab. Simon Pittner eröffnete in der 13. Minute, ehe Sebastian Drexler nur Sekunden später nachlegte (14.) und kurz darauf seinen Doppelpack schnürte (30.). Zwar vergaben Pittner (25.) und Moritz Scharinger (37.) jeweils Strafstöße, doch Ringelai ließ sich nicht beirren. Nach der Pause drehte Christoph Einberger mit zwei Treffern (61., 66.) auf, bevor Drexler mit zwei verwandelten Elfmetern (72., 78.) den Endstand herstellte. Der TSV zeigte sich gnadenlos effizient und bleibt mit nun 28 Punkten auf Kurs obere Tabellenhälfte.
Tore: 1:0 Simon Pittner (13.), 2:0 Sebastian Drexler (14.), 3:0 Sebastian Drexler (30.), 4:0 Christoph Einberger (61.), 5:0 Christoph Einberger (66.), 6:0 Sebastian Drexler (72. Foulelfmeter), 7:0 Sebastian Drexler (78. Handelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Simon Pittner (TSV Ringelai) und Moritz Scharinger (TSV Ringelai) vergeben jeweils einen Elfmeter.
---
Ein Auftakt nach Maß für Karlsbach: Bereits in der ersten Minute traf Michael Gibis nach Zuspiel von Jonathan Weiss zur frühen Führung. Die Gäste kontrollierten die Partie von Beginn an und erhöhten in der 22. Minute durch Mario Maier, der nach einer Vorlage von Simon Pfeiffer sicher einschob. Nur sieben Minuten später markierte Daniel Peller das 3:0. Noch vor der Pause machte Julian König mit seinem Treffer den Deckel drauf (45.+3). Karlsbach spielte souverän, ließ defensiv nichts zu und festigte mit 35 Punkten Rang drei.
Tore: 0:1 Michael Gibis (1.), 0:2 Mario Maier (22.), 0:3 Daniel Peller (29.), 0:4 Julian König (45.+3)
---
Der SSV Hinterschmiding setzte sich in einem ansehnlichen Duell knapp durch. Korbinian Wilhelm eröffnete in der 19. Minute nach starkem Solo von Simon Hackl und überlegtem Abschluss – sein 20. Saisontor. Nach der Pause erhöhte Dominik Mittermeier (58.), als er den Ball über den Keeper hinweg ins lange Eck hob. Kumreut steckte nicht auf und kam durch Petr Balousek (77.) nach einem Fehler des SSV zum Anschlusstreffer. Hinterschmiding brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
Tore: 1:0 Korbinian Wilhelm (19.), 2:0 Dominik Mittermeier (58.), 2:1 Petr Balousek (77.)
---
Der SV Röhrnbach II trat nicht an.
---
Torfestival in Herzogsreut: Der SC ließ gegen das Schlusslicht keine Zweifel an seiner Überlegenheit. Johannes Blöchl eröffnete in der 18. Minute und war am Ende mit vier Treffern (18., 48., 55., 85.) der überragende Mann des Abends. Dazwischen trafen Nico Krückl (25., 64.), Andreas Freund (44.) und Michael Stadler (83.) für die Gastgeber. Böhmzwiesel gelang durch Colin Rodler lediglich der Ehrentreffer (79.), zuvor hatte Jonas Penzenstadler sogar einen Foulelfmeter vergeben (77.). Herzogsreut bleibt mit 28 Punkten in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen, Böhmzwiesel bleibt abgeschlagen Letzter.
Tore: 1:0 Johannes Blöchl (18.), 2:0 Nico Krückl (25.), 3:0 Andreas Freund (44.), 4:0 Johannes Blöchl (48.), 5:0 Johannes Blöchl (55.), 6:0 Nico Krückl (64.), 6:1 Colin Rodler (79.), 7:1 Michael Stadler (83.), 8:1 Johannes Blöchl (85.)
Besondere Vorkommnisse: Jonas Penzenstadler (DJK Böhmzwiesel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Manuel Deiglmeier (77.).