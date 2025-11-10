Ringelai und Grainet II jubeln – Hinterschmiding siegt knapp

Ein packendes Duell mit sieben Toren sahen die Zuschauer in Prag. Hannes Gumminger brachte Grainet nach einer Ecke per Kopf in Führung (5.), doch Stefan Königseder glich wenig später aus (12.). Mit einem Doppelschlag von Christian Moser (22., 26.) stellten die Gäste auf 3:1, ehe Daniel Schmöller (57.) wieder für Spannung sorgte. Fabian Pietzonka traf nach einer starken Aktion zum 4:2 (82.), ehe Michael Schmöller (86.) verkürzte. Grainet rettete den Sieg über die Zeit und bleibt mit 21 Punkten auf Rang acht, während Fürsteneck/Prag auf Rang zehn bleibt.

Ein Offensivspektakel in Ringelai: Die Hausherren brannten von Beginn an ein Feuerwerk ab. Simon Pittner eröffnete in der 13. Minute, ehe Sebastian Drexler nur Sekunden später nachlegte (14.) und kurz darauf seinen Doppelpack schnürte (30.). Zwar vergaben Pittner (25.) und Moritz Scharinger (37.) jeweils Strafstöße, doch Ringelai ließ sich nicht beirren. Nach der Pause drehte Christoph Einberger mit zwei Treffern (61., 66.) auf, bevor Drexler mit zwei verwandelten Elfmetern (72., 78.) den Endstand herstellte. Der TSV zeigte sich gnadenlos effizient und bleibt mit nun 28 Punkten auf Kurs obere Tabellenhälfte.

Tore: 1:0 Simon Pittner (13.), 2:0 Sebastian Drexler (14.), 3:0 Sebastian Drexler (30.), 4:0 Christoph Einberger (61.), 5:0 Christoph Einberger (66.), 6:0 Sebastian Drexler (72. Foulelfmeter), 7:0 Sebastian Drexler (78. Handelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Simon Pittner (TSV Ringelai) und Moritz Scharinger (TSV Ringelai) vergeben jeweils einen Elfmeter.

