Jonas Hechinger (links) brachte den SV Grainet II mit seinem Treffer auf die Siegerstraße. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Ringelai siegt deutlich - Grainet II schlägt St. Oswald Überblick über den 23. Spieltag in der A-Klasse Freyung. Verlinkte Inhalte AK Freyung SG Preying Karlsbach Röhrnbach II SG Haidmühle + 8 weitere

Am vergangenen Donnerstag fanden in der A-Klasse Freyung vier Spiele statt. Die Partie zwischen dem SSV Hinterschmiding und der SG Haidmühle/Philippsreut/Bischofsreut musste von der SG, aufgrund von Personalmangel, abgesagt werden. Der TSV Ringelai setzte sich gegen das Schlusslicht SV Perlesreut II klar mit 4:1 durch und vertagt so die Meisterfeier des SV Haus im Wald. Diese und alle weiteren Spiele des vergangenen Spieltags nun im Überblick:

Die SG Haidmühle/Philippsreut/Bischofsreut trat nicht an.

---

Im Stadion am Glasbach trafen am 1. Mai 2025 der SV Grainet II und DJK SV St. Oswald in einem spannenden A-Klasse-Spiel aufeinander. Vor 50 Zuschauern brachte Jonas Hechinger die Heimelf in der 43. Minute mit einem Abstaubertor in Führung. In der Schlussphase, in der 86. Minute, erhöhte Christian Moser nach einer Vorlage von Maximilian Schmid auf 2:0. Grainet hatte über die gesamte Spielzeit die besseren Chancen und sicherte sich damit den verdienten Sieg. Tore: 1:0 Jonas Hechinger (43.), 2:0 Christian Moser (86.) ---

Im Duell der A-Klasse Freyung triumphierte der TSV Ringelai klar mit 4:1 beim SV Perlesreut II. Christoph Einberger eröffnete in der 8. Minute das Spiel, gefolgt von zwei Treffern von Sebastian Drexler in der 19. und 38. Minute. Jonas Eibl erhöhte in der 59. Minute auf 4:0, bevor Sebastian Gruber per Elfmeter in der 70. Minute den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte. Tore: 0:1 Christoph Einberger (8.), 0:2 Sebastian Drexler (19.), 0:3 Sebastian Drexler (38.), 0:4 Jonas Eibl (59.), 1:4 Sebastian Gruber (70. Handelfmeter) ---

Im Karl-Breinbauer-Stadion kam es am Donnerstag zum Duell zwischen der SG Preying/Tittling und dem SC Herzogsreut. In der 67. Minute brachte Florian Ellinger die Heimelf, nach Vorarbeit von Michael Graf, in Führung. Ellinger traf in der 86. Minute erneut, diesmal nach einer Vorlage von Josef Sigl. Kurz vor dem Abpfiff sorgte ein unglückliches Eigentor von Stefan Seidl für den Endstand von 2:1. Tore: 1:0 Florian Ellinger (67.), 2:0 Florian Ellinger (86.), 2:1 Stefan Seidl (90. Eigentor) ---

Im Waldstadion Karlsbach trennten sich der SV-DJK Karlsbach und der SV Röhrnbach II mit einem 1:1-Unentschieden. In der 13. Minute brachte Bastian Springer die Heimelf mit seinem Schuss, nach einer Vorarbeit von Michael Gibis, in Führung. Röhrnbach benötigte bis zur 78. Minute, um durch Benedikt Knab den verdienten Ausgleich zu erzielen. Beide Mannschaften zeigten eine unterhaltsame Partie, die mit einer gerechten Punkteteilung endete. Tore: 1:0 Bastian Springer (13.), 1:1 Benedikt Knab (78.) ---