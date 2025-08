Der SC Herzogsreut feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. – Foto: Bernhard Enzesberger

Ringelai setzt sich an die Spitze - Herzogsreut feiert zweiten Sieg Überblick über den 2. Spieltag in der A-Klasse Freyung. Verlinkte Inhalte AK Freyung Freyung Perlesreut II Grainet II Röhrnbach II + 9 weitere

Am vergangenen Wochenende fand in der A-Klasse Freyung der zweite Spieltag statt. Der TSV Ringelai siegte im Derby gegen den SV Kumreut deutlich mit 4:0 und übernimmt damit vorzeitig die Tabellenspitze. Auch der SC Herzogsreut durfte einen Derbysieg feiern und bleibt weiterhin ohne Punktverlust. Diese und alle weiteren Partien des zweiten Spieltags nun im Überblick:

---

Im spannenden A-Klasse-Duell zwischen der SG Bischofsreut/Haidmühle und dem SC Herzogsreut setzten sich die Gäste mit 3:2 durch. Shadi Jakish brachte die Heimelf früh in der 6. Minute in Führung. Doch Andreas Freund glich per Elfmeter in der 18. Minute aus und verwandelte einen weiteren Elfmeter in der 32. Minute zur 2:1-Führung. Marco Madl erzielte in der 57. Minute den Ausgleich mit einem Kopfball. Fabian Mauerer sicherte den Gästen in der 82. Minute den Sieg mit einem weiteren Kopfballtor, vorbereitet von Stefan Staller.

Tore: 1:0 Shadi Jakish (6.), 1:1 Andreas Freund (18. Foulelfmeter), 1:2 Andreas Freund (32. Foulelfmeter), 2:2 Marco Madl (57.), 2:3 Fabian Mauerer (82.) ---

In Karlsbach endete das Duell zwischen dem SV-DJK Karlsbach und der SG Fürsteneck/Prag 1:1. Jonathan Weiss brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung. 16 Minuten später vergab Nico Sigl einen Elfmeter für die Gäste. In der 23. Minute glich Niklas Friedl per Kopfball nach einer Ecke aber doch aus. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Ende. Tore: 1:0 Jonathan Weiss (3.), 1:1 Niklas Friedl (23.)

Besondere Vorkommnisse: Nico Sigl (SG Fürsteneck / Prag) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabian Sperling (19.). ---

Der TSV Ringelai feierte einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den SV Kumreut. Simon Ned eröffnete das Derby in der 12. Minute nach einer Vorlage von Simon Pittner. Christoph Einberger erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Nach der Halbzeit verwandelte Sebastian Drexler einen Elfmeter zum 3:0 (50.). Den Schlusspunkt setzte erneut Simon Ned in der 62. Minute. Tore: 1:0 Simon Ned (12.), 2:0 Christoph Einberger (28.), 3:0 Sebastian Drexler (50. Foulelfmeter), 4:0 Simon Ned (62.) ---

In der Knaus Tabbert Arena trafen am Freitagabend der TSV Waldkirchen II und der SV Perlesreut II aufeinander, das mit einem 1:1 endete. Im ersten Durchgang konnte Westall in der 16. Minute nicht vollstrecken, als er nach einem schönen Zuspiel von Fuchs das Tor verfehlte. Philipp Stadler hatte ebenfalls eine große Chance für Waldkirchen, vergab aber auch. Nach dem Seitenwechsel brachte Fabian Stadler die Gäste in der 52. Minute mit 1:0 in Führung, nachdem die Waldkirchener-Defensive patzte. Doch Felix Nodes sorgte in der 72. Minute für den Ausgleich, auch mit Hilfe des Gäste-Keepers. Tore: 0:1 Fabian Stadler (52.), 1:1 Felix Nodes (72.) ---