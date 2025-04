Ringelai schlägt St. Oswald - Haus i. W. gewinnt verrücktes Spiel

Daniel Hödl rettete dem SSV Hinterschmiding in letzter Minute einen Punkt gegen die SG Preying/Tittling. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der SSV Hinterschmiding kam bei der SG Preying/Tittling nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und musste so einen kleinen Dämpfer im Kampf um Platz zwei hinnehmen. Der TSV Ringelai gewann nämlich das Topspiel gegen den DJK SV St. Oswald und hat so die Chance, aus eigener Kraft an Hinterschmiding vorbeizuziehen. Der Tabellenführer SV Haus im Wald hatte gegen den SC Herzogsreut seine Probleme, siegte am Ende aber mit 5:3. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Spieltags nun im Überblick:

Im Stadion am Glasbach trafen am Sonntag die Teams von SV Grainet II und SG Haidmühle/Bischofsreut aufeinander. In der 6. Minute brachte Patrick Freund die Heimelf mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Matthias Kerschbaum in Führung. In der 75. Minute verwandelte Freund einen Elfmeter souverän zum 2:0. Nur eine Minute später konnte Tim Biebl für die Gäste nach einem Abstauber auf 2:1 verkürzen. Trotz einer Zeitstrafe für Aaron Jarosch in der 85. Minute brachte Grainet den Sieg, in einem von Kampf geprägten Spiel, verdient über die Zeit.

Tore: 1:0 Patrick Freund (6.), 2:0 Patrick Freund (75. Foulelfmeter), 2:1 Tim Biebl (76.) ---

Im A-Klassen-Duell setzte sich der SV Perlesreut II mit 3:1 gegen den TSV Grafenau II durch. Jonas Fischer eröffnete bereits in der 6. Minute für Perlesreut, als er nach einer Vorlage von Gentjan Ahmeti ins Netz traf. Nur acht Minuten später erhöhte Fischer auf 2:0, diesmal nach einem Pass von Sebastian Gruber, den er gekonnt im Tor versenkte. Nach der Halbzeit brachte Johannes Fuchs, mit einem Freistoß in der 48. Minute, die Gäste auf 2:1 heran. Doch Perlesreut ließ sich nicht aus der Ruhe bringen: In der 88. Minute stellte Manuel Stadler nach einem Zuspiel von Niklas Saliger den alten Abstand wieder her und sicherte den Sieg. Tore: 1:0 Jonas Fischer (6.), 2:0 Jonas Fischer (14.), 2:1 Johannes Fuchs (48.), 3:1 Manuel Stadler (88.) ---

Im Karl-Breinbauer-Stadion trennten sich die SG Preying/Tittling und der SSV Hinterschmiding mit 1:1. Florian Ellinger brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung. Nach einem Assist von Michael Graf verwandelte Ellinger zum 1:0. In der Schlussphase, in der 94. Minute, erzielte Daniel Hödl den Ausgleich für Hinterschmiding, nachdem er, zum zweiten Mal in Folge, eine Ecke direkt verwandelte. 150 Zuschauer erlebten ein Duell, in welchem der SSV die bessere Mannschaft war, am Ende aber mit dem Remis leben muss. Tore: 1:0 Florian Ellinger (15.), 1:1 Daniel Hödl (90.+4) ---

Im Goldenen Steig Stadion kam es am Sonntag zu einem spannenden Duell in der A-Klasse Freyung zwischen DJK SV St. Oswald und TSV Ringelai. Die Gäste aus Ringelai gingen früh durch Bernd Brandl (15.) in Führung, der nach einem Pass von Simon Pittner ins Netz traf. St. Oswald antwortete kurz vor der Pause mit einem Freistoßtor von Manuel Weilermann (39.). Nach der Halbzeit erhöhte Sebastian Drexler (72.) für Ringelai auf 2:1, nachdem er einen Pass von Christoph Einberger verwertete. Nur zehn Minuten später schnürte Drexler seinen Doppelpack (82.). In der Schlussphase sorgte Simon Aigner (85.) für das 4:1, nachdem er von Lukas Einberger bedient wurde. St. Oswald gelang in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter von Thomas Schrönghamer (90.) noch der Anschlusstreffer zum 2:4, doch der Sieg der Gäste war bereits gesichert. 150 Zuschauer erlebten ein intensives Match mit vielen Höhepunkten. Tore: 0:1 Bernd Brandl (15.), 1:1 Manuel Weilermann (39.), 1:2 Sebastian Drexler (72.), 1:3 Sebastian Drexler (82.), 1:4 Simon Aigner (88.), 2:4 Thomas Schrönghamer (90. Foulelfmeter) ---

Im spannenden A-Klasse-Duell zwischen dem SV Haus i. W. und dem SC Herzogsreut setzten sich die Gastgeber mit 5:3 durch. Tobias Lang eröffnete bereits in der 9. Minute das Torfestival, als er im Strafraum einen Gegenspieler umspielte und aus fünf Metern ins Netz traf. Nach dem Ausgleich durch Andreas Freund per Elfmeter in der 48. Minute, brachte Lang sein Team erneut in Führung (57.). Doch nur eine Minute später sorgte Tobias Braumandl mit einem Eigentor für das 2:2. Josip Celčić stellte mit zwei Toren (68., 72.) die Weichen auf Sieg für Haus, bevor Zdenek Peroutka in der 77. Minute auf 5:2 erhöhte. Nico Krückl verkürzte in der 80. Minute auf 5:3, doch die dritte Aufholjagd der Gäste in dieser Partie kam zu spät. Ein unterhaltsames Spiel mit vielen Wendungen und Torchancen endete schließlich mit einem verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 Tobias Lang (9.), 1:1 Andreas Freund (48. Foulelfmeter), 2:1 Tobias Lang (57.), 2:2 Tobias Braumandl (58. Eigentor), 3:2 Josip Celčić (68.), 4:2 Josip Celčić (72.), 5:2 Zdenek Peroutka (77.), 5:3 Nico Krückl (80.) ---