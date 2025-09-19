Ringelai muss nach Herzogsreut – Waldkirchen trifft auf Schlusslicht

Am kommenden Wochenende steht der 9. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Spitzenreiter Ringelai steht nach der ersten Niederlage nun beim SC Herzogsreut unter Druck, Freyung will seine makellose Bilanz auch in Perlesreut verteidigen und der SSV Hinterschmiding reist nach Röhrnbach. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:
Für Herzogsreut ist dieses Heimspiel die große Chance, sich endgültig in den Kampf um die ersten beiden Plätze einzumischen. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen und nur sechs Gegentoren gehört der SCH zu den stabilsten Mannschaften der Liga. Die Gäste aus Ringelai mussten nach sieben Siegen in Serie beim 0:2 in Freyung erstmals Federn lassen, führen die Tabelle aber weiterhin an. Alles spricht für ein intensives Duell, das zeigen wird, ob Ringelai die Niederlage schnell abschütteln kann oder ob Herzogsreut den Spitzenreiter ernsthaft unter Druck setzt.
---
---
Karlsbach spielte sich in den vergangenen Wochen in ruhigeres Fahrwasser, auch wenn zuletzt spielfrei war. Mit elf Punkten liegen die Gastgeber im oberen Mittelfeld. Anders sieht es bei der SG Bischofsreut aus: Trotz zweimaliger Führung unterlag man gegen Kumreut erneut und bleibt mit nur einem Zähler Vorletzter. Karlsbach ist klarer Favorit, doch Bischofsreut wird alles versuchen, um endlich den ersten Dreier zu holen.
---
Röhrnbach II schöpfte mit dem 2:1-Sieg über Perlesreut II neue Hoffnung, bleibt aber in der Defensive mit 31 Gegentoren äußerst anfällig. Nun kommt mit Hinterschmiding die wohl formstärkste Offensive der Liga, die beim 10:0 in Böhmzwiesel zuletzt richtig heiß lief. Der Tabellendritte will seine Position im Titelrennen festigen. Für Röhrnbach wird es ein Spiel zwischen Aufbruchsstimmung und der Gefahr, von der geballten Offensivkraft des Favoriten überrollt zu werden.
---
Waldkirchen II zeigte beim 3:1-Sieg in Grainet eine abgeklärte Vorstellung und schob sich damit auf Rang fünf. Gegner Böhmzwiesel dagegen kassierte die nächste zweistellige Niederlage und bleibt nach sieben Spielen punktlos. Mit 53 Gegentoren ist die Bilanz düster. Waldkirchen geht als Favorit ins Heimspiel und will gegen den ehemaligen SG-Partner überzeugen.
---
Kumreut holte am vergangenen Spieltag mit dem späten 3:2-Erfolg in Bischofsreut den dritten Saisonsieg und kletterte damit ins Mittelfeld. Die Mannschaft zeigte Moral, drehte zweimalige Rückstände und belohnte sich am Ende mit drei wichtigen Punkten. Grainet II dagegen kassierte beim 1:2 gegen Freyung die bittere fünfte Niederlage in Folge und rutschte auf Rang neun ab. Während Kumreut zu Hause bislang noch ohne Sieg ist, konnte Grainet in der Fremde bereits zweimal gewinnen. Ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Teams dringend punkten wollen, um den Anschluss nicht zu verlieren.
---
Spielfrei am 9. Spieltag hat die SG Fürsteneck/Prag.