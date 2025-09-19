Ringelai muss nach Herzogsreut – Waldkirchen trifft auf Schlusslicht

Am kommenden Wochenende steht der 9. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Spitzenreiter Ringelai steht nach der ersten Niederlage nun beim SC Herzogsreut unter Druck, Freyung will seine makellose Bilanz auch in Perlesreut verteidigen und der SSV Hinterschmiding reist nach Röhrnbach. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Morgen, 15:00 Uhr SC Herzogsreut Herzogsreut TSV Ringelai Ringelai

Für Herzogsreut ist dieses Heimspiel die große Chance, sich endgültig in den Kampf um die ersten beiden Plätze einzumischen. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen und nur sechs Gegentoren gehört der SCH zu den stabilsten Mannschaften der Liga. Die Gäste aus Ringelai mussten nach sieben Siegen in Serie beim 0:2 in Freyung erstmals Federn lassen, führen die Tabelle aber weiterhin an. Alles spricht für ein intensives Duell, das zeigen wird, ob Ringelai die Niederlage schnell abschütteln kann oder ob Herzogsreut den Spitzenreiter ernsthaft unter Druck setzt. ---

Morgen, 16:30 Uhr SV Perlesreut Perlesreut II TV Freyung Freyung

Perlesreut II musste zuletzt in Röhrnbach eine späte 1:2-Niederlage hinnehmen und steckt mit acht Punkten weiter im unteren Mittelfeld. Nun wartet mit dem TV Freyung der wohl härteste Gegner der Liga. Der Absteiger hat nach dem 2:1 im Spiel gegen den SV Grainet II unter der Woche alle sechs Saisonspiele gewonnen und dabei beeindruckende 39 Treffer erzielt. Für Perlesreut wird es vor allem darum gehen, kompakt zu stehen und den Favoriten so lange wie möglich zu fordern. ---

Karlsbach spielte sich in den vergangenen Wochen in ruhigeres Fahrwasser, auch wenn zuletzt spielfrei war. Mit elf Punkten liegen die Gastgeber im oberen Mittelfeld. Anders sieht es bei der SG Bischofsreut aus: Trotz zweimaliger Führung unterlag man gegen Kumreut erneut und bleibt mit nur einem Zähler Vorletzter. Karlsbach ist klarer Favorit, doch Bischofsreut wird alles versuchen, um endlich den ersten Dreier zu holen. ---

Morgen, 17:30 Uhr SV Röhrnbach Röhrnbach II SSV Hinterschmiding Hinterschmid

Röhrnbach II schöpfte mit dem 2:1-Sieg über Perlesreut II neue Hoffnung, bleibt aber in der Defensive mit 31 Gegentoren äußerst anfällig. Nun kommt mit Hinterschmiding die wohl formstärkste Offensive der Liga, die beim 10:0 in Böhmzwiesel zuletzt richtig heiß lief. Der Tabellendritte will seine Position im Titelrennen festigen. Für Röhrnbach wird es ein Spiel zwischen Aufbruchsstimmung und der Gefahr, von der geballten Offensivkraft des Favoriten überrollt zu werden. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen II DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel