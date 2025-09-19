 2025-09-18T06:43:20.841Z

Ligavorschau
Der TV Freyung setzte sich unter der Woche knapp gegen den SV Grainet II durch und ist am kommenden Wochenende beim SV Perlesreut II gefordert.
Der TV Freyung setzte sich unter der Woche knapp gegen den SV Grainet II durch und ist am kommenden Wochenende beim SV Perlesreut II gefordert. – Foto: Robert Geisler

Ringelai muss nach Herzogsreut – Waldkirchen trifft auf Schlusslicht

Überblick über den 9. Spieltag in der A-Klasse Freyung.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
AK Freyung
Freyung
Perlesreut II
Grainet II
Röhrnbach II

Am kommenden Wochenende steht der 9. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Spitzenreiter Ringelai steht nach der ersten Niederlage nun beim SC Herzogsreut unter Druck, Freyung will seine makellose Bilanz auch in Perlesreut verteidigen und der SSV Hinterschmiding reist nach Röhrnbach. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Morgen, 15:00 Uhr
SC Herzogsreut
SC HerzogsreutHerzogsreut
TSV Ringelai
TSV RingelaiRingelai
15:00live

Für Herzogsreut ist dieses Heimspiel die große Chance, sich endgültig in den Kampf um die ersten beiden Plätze einzumischen. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen und nur sechs Gegentoren gehört der SCH zu den stabilsten Mannschaften der Liga. Die Gäste aus Ringelai mussten nach sieben Siegen in Serie beim 0:2 in Freyung erstmals Federn lassen, führen die Tabelle aber weiterhin an. Alles spricht für ein intensives Duell, das zeigen wird, ob Ringelai die Niederlage schnell abschütteln kann oder ob Herzogsreut den Spitzenreiter ernsthaft unter Druck setzt.

---

Morgen, 16:30 Uhr
SV Perlesreut
SV PerlesreutPerlesreut II
TV Freyung
TV FreyungFreyung
16:30live

Perlesreut II musste zuletzt in Röhrnbach eine späte 1:2-Niederlage hinnehmen und steckt mit acht Punkten weiter im unteren Mittelfeld. Nun wartet mit dem TV Freyung der wohl härteste Gegner der Liga. Der Absteiger hat nach dem 2:1 im Spiel gegen den SV Grainet II unter der Woche alle sechs Saisonspiele gewonnen und dabei beeindruckende 39 Treffer erzielt. Für Perlesreut wird es vor allem darum gehen, kompakt zu stehen und den Favoriten so lange wie möglich zu fordern.

---

Morgen, 17:00 Uhr
SV-DJK Karlsbach
SV-DJK KarlsbachKarlsbach
SG Bischofsreut / Haidmühle
SG Bischofsreut / HaidmühleSG Bischofsreut
17:00

Karlsbach spielte sich in den vergangenen Wochen in ruhigeres Fahrwasser, auch wenn zuletzt spielfrei war. Mit elf Punkten liegen die Gastgeber im oberen Mittelfeld. Anders sieht es bei der SG Bischofsreut aus: Trotz zweimaliger Führung unterlag man gegen Kumreut erneut und bleibt mit nur einem Zähler Vorletzter. Karlsbach ist klarer Favorit, doch Bischofsreut wird alles versuchen, um endlich den ersten Dreier zu holen.

---

Morgen, 17:30 Uhr
SV Röhrnbach
SV RöhrnbachRöhrnbach II
SSV Hinterschmiding
SSV HinterschmidingHinterschmid
17:30live

Röhrnbach II schöpfte mit dem 2:1-Sieg über Perlesreut II neue Hoffnung, bleibt aber in der Defensive mit 31 Gegentoren äußerst anfällig. Nun kommt mit Hinterschmiding die wohl formstärkste Offensive der Liga, die beim 10:0 in Böhmzwiesel zuletzt richtig heiß lief. Der Tabellendritte will seine Position im Titelrennen festigen. Für Röhrnbach wird es ein Spiel zwischen Aufbruchsstimmung und der Gefahr, von der geballten Offensivkraft des Favoriten überrollt zu werden.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Waldkirchen
TSV WaldkirchenWaldkirchen II
DJK Böhmzwiesel
DJK BöhmzwieselBöhmzwiesel
15:00

Waldkirchen II zeigte beim 3:1-Sieg in Grainet eine abgeklärte Vorstellung und schob sich damit auf Rang fünf. Gegner Böhmzwiesel dagegen kassierte die nächste zweistellige Niederlage und bleibt nach sieben Spielen punktlos. Mit 53 Gegentoren ist die Bilanz düster. Waldkirchen geht als Favorit ins Heimspiel und will gegen den ehemaligen SG-Partner überzeugen.

---

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
SV Kumreut
SV KumreutKumreut
SV Grainet
SV GrainetGrainet II
16:00

Kumreut holte am vergangenen Spieltag mit dem späten 3:2-Erfolg in Bischofsreut den dritten Saisonsieg und kletterte damit ins Mittelfeld. Die Mannschaft zeigte Moral, drehte zweimalige Rückstände und belohnte sich am Ende mit drei wichtigen Punkten. Grainet II dagegen kassierte beim 1:2 gegen Freyung die bittere fünfte Niederlage in Folge und rutschte auf Rang neun ab. Während Kumreut zu Hause bislang noch ohne Sieg ist, konnte Grainet in der Fremde bereits zweimal gewinnen. Ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Teams dringend punkten wollen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

---

Spielfrei am 9. Spieltag hat die SG Fürsteneck/Prag.

Aufrufe: 019.9.2025, 08:00 Uhr
PFAutor