Ringelai marschiert weiter – Hinterschmiding im Torrausch

In der A-Klasse Freyung hat der 7. Spieltag reichlich Tore und klare Siege geboten. Tabellenführer TSV Ringelai bleibt weiterhin unantastbar, während der SSV Hinterschmiding ein Schützenfest im Derby gegen SV Grainet II feierte. Auch der TV Freyung zeigt sich weiter in Topform. Diese und alle weiteren Partien vom vergangenen Wochenende nun im Überblick:
Der Spitzenreiter ließ beim Tabellenelften nichts anbrennen. Schon früh stellten Johann Grübl und Sebastian Drexler die Weichen. Danach dauerte es zwar bis in die Schlussphase, doch Christoph Einberger, ein Eigentor von Wittensöllner und Jonas Eibl machten das halbe Dutzend fast voll. Ringelai bleibt mit sieben Siegen aus sieben Spielen unangefochten Erster.
Tore: 0:1 Johann Grübl (4.), 0:2 Sebastian Drexler (7.), 0:3 Christoph Einberger (84.), 0:4 Manuel Wittensöllner (87. Eigentor), 0:5 Jonas Eibl (88.)
---
Der Absteiger aus Freyung zeigt, warum er zu den Topfavoriten zählt. Alexander Frömel brachte die Gäste in Führung, nach der Pause bauten Bastian Butscher und Jonas Hobelsberger per Elfmeter den Vorsprung aus. Zwar verkürzte Nico Sigl postwendend, doch Hobelsberger und David Esslinger machten mit einem Doppelschlag alles klar. Ein souveräner Auftritt des TVF, der weiter ohne Punktverlust bleibt.
Tore: 0:1 Alexander Frömel (23.), 0:2 Bastian Butscher (50.), 0:3 Jonas Hobelsberger (58. Foulelfmeter), 1:3 Nico Sigl (59.), 1:4 Jonas Hobelsberger (66.), 1:5 David Esslinger (71.)
---
Zur Pause lag Kumreut dank Lukas Fischer noch vorne, doch nach dem Seitenwechsel drehte Karlsbach auf. Mario Maier glich per Strafstoß aus, ehe Alexander Bauer und Robin Lenz in der Schlussphase für den Auswärtssieg sorgten. Karlsbach festigt damit einen Platz im oberen Mittelfeld.
Tore: 1:0 Lukas Fischer (43.), 1:1 Mario Maier (48. Foulelfmeter), 1:2 Alexander Bauer (83.), 1:3 Robin Lenz (88.)
---
Lange Zeit deutete alles auf ein Remis hin, doch in der Schlussphase schlug der TSV Waldkirchen II eiskalt zu. Alexander Westall traf kurz vor Ende, in der Nachspielzeit sorgte Hannes Königseder für die endgültige Entscheidung. Bitter für die Gastgeber, die weiter auf den ersten Saisonsieg warten.
Tore: 0:1 Alexander Westall (82.), 0:2 Hannes Königseder (90.+3)
---
Ein wahres Schützenfest feierte der SSV Hinterschmiding. Lenz, Büttner und Hödl trafen zur 3:0-Führung, ehe Patrick Freund kurz Hoffnung für Grainet II aufkeimen ließ. Doch danach zerlegte der SSV seinen Gegner regelrecht. Wilhelm doppelt, ein Eigentor, Seidl und erneut Büttner per Elfmeter schraubten das Ergebnis in die Höhe. Hinterschmiding bleibt damit vorerst der erste Verfolger von Spitzenreiter Ringelai.
Tore: 1:0 Lukas Lenz (29.), 2:0 Simon Büttner (37.), 3:0 Daniel Hödl (50.), 3:1 Patrick Freund (52.), 4:1 Dominik Mittermeier (61.), 5:1 Korbinian Wilhelm (73.), 6:1 Korbinian Wilhelm (81.), 7:1 Simon Glaser (82. Eigentor), 8:1 Jannik Seidl (84.), 9:1 Simon Büttner (87. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Hannes Stadler (86./SV Grainet II/)
---
Ein Offensivfeuerwerk zündete Perlesreut II gegen das punktlose Schlusslicht. Schon nach 23 Minuten führten die Gastgeber durch Ashenafi Melese (2) und Fabian Stadler (2) mit 4:0. Maximilian Zitt verkürzte per Elfmeter, doch Perlesreut legte mit Toren von Stadler, Brandl und Saliger noch dreimal nach. Ein weiterer bitterer Nachmittag für Böhmzwiesel.
Tore: 1:0 Ashenafi Melese (4.), 2:0 Ashenafi Melese (6.), 3:0 Fabian Stadler (9.), 4:0 Fabian Stadler (23.), 4:1 Maximilian Zitt (66. Foulelfmeter), 5:1 Fabian Stadler (73.), 6:1 Dominik Brandl (82.), 7:1 Niklas Saliger (90.+1)