Ringelai marschiert weiter – Hinterschmiding im Torrausch

Der Spitzenreiter ließ beim Tabellenelften nichts anbrennen. Schon früh stellten Johann Grübl und Sebastian Drexler die Weichen. Danach dauerte es zwar bis in die Schlussphase, doch Christoph Einberger, ein Eigentor von Wittensöllner und Jonas Eibl machten das halbe Dutzend fast voll. Ringelai bleibt mit sieben Siegen aus sieben Spielen unangefochten Erster.

Der Absteiger aus Freyung zeigt, warum er zu den Topfavoriten zählt. Alexander Frömel brachte die Gäste in Führung, nach der Pause bauten Bastian Butscher und Jonas Hobelsberger per Elfmeter den Vorsprung aus. Zwar verkürzte Nico Sigl postwendend, doch Hobelsberger und David Esslinger machten mit einem Doppelschlag alles klar. Ein souveräner Auftritt des TVF, der weiter ohne Punktverlust bleibt.

Tore: 0:1 Alexander Frömel (23.), 0:2 Bastian Butscher (50.), 0:3 Jonas Hobelsberger (58. Foulelfmeter), 1:3 Nico Sigl (59.), 1:4 Jonas Hobelsberger (66.), 1:5 David Esslinger (71.)

---