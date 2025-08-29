Ringelai jagt den sechsten Sieg – Karlsbach will Heimserie halten

Ein Spiel mit klaren Vorzeichen: Der Tabellenführer TSV Ringelai reist mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einer makellosen Bilanz an. Selbst einen 0:2-Rückstand drehte die Mannschaft vergangene Woche noch in einen Sieg – der Wille stimmt also ebenso wie die Qualität. Auf der anderen Seite steht Böhmzwiesel am Tabellenende: null Punkte, null Tore, 26 Gegentreffer. Selten war die Rollenverteilung so eindeutig.

Spielfrei am 6. Spieltag hat der SV Kumreut.