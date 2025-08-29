Ringelai jagt den sechsten Sieg – Karlsbach will Heimserie halten

Am kommenden Wochenende steht der 6. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Während Tabellenführer Ringelai gegen die DJK Böhmzwiesel seine weiße Weste verteidigen will, kämpfen die Kellerkinder um jeden Punkt. Unter anderem trifft der SV Röhrnbach II auf die SG Fürsteneck/Prag und die SG Bischofsreut/Haidmühle auf den SSV Hinterschmiding. Diese und alle weiteren Duelle des 6. Spieltags nun im Überblick:
Mit nur einem Sieg aus vier Partien und 23 Gegentoren – darunter allein sieben beim Debakel in Herzogsreut – steht die Röhrnbach-Defensive unter Druck. Nun kommt mit der SG Fürsteneck/Prag ein Gegner, der zuletzt das genaue Gegenteil erlebte: Ein 7:0 gegen Böhmzwiesel sorgte für Selbstvertrauen und einen Sprung ins Tabellenmittelfeld. Erstmals treffen die beiden Mannschaften aufeinander – ein Duell zwischen einem Abwehrsorgenkind und einem Team, das gerade erst seine Offensivkraft unter Beweis gestellt hat.
---
Das Aufeinandertreffen zweier Reservemannschaften. Grainet II musste am vergangenen Spieltag die erste Niederlage hinnehmen – und das gleich mit fünf Gegentoren gegen Spitzenreiter Ringelai. Um den Platz im oberen Tabellendrittel zu festigen, soll nun eine neue Serie gestartet werden. Perlesreut II steckt dagegen tief in der Krise: Noch ohne Sieg, nur zwei Treffer in fünf Spielen und zuletzt ein torloses Remis gegen die SG Bischofsreut/Haidmühle. Seit fünf Pflichtspielen gelang kein Erfolg gegen Grainet – die Statistik spricht klar für die Gastgeber.
---
Karlsbach hat zu Hause noch nicht verloren und überraschte mit dem Sieg gegen Hinterschmiding vergangene Woche. Das Selbstbewusstsein ist also vorhanden. Doch der kommende Gegner Waldkirchen II reist mit einem eigenen Erfolgserlebnis an: Ein furioses 8:1 gegen Kumreut bedeutete den Befreiungsschlag nach einem schwachen Saisonstart. Nun will Waldkirchen den Schwung nutzen und Karlsbachs Heimserie brechen. Ein Duell zweier Teams, die mit Rückenwind in diese Partie gehen.
---
Die SG Bischofsreut/Haidmühle hat sich mit dem Remis gegen Perlesreut den ersten Punkt der Saison erkämpft. Dennoch bleibt sie im Tabellenkeller und gilt auch gegen Hinterschmiding als klarer Außenseiter. Der SSV musste zuletzt die erste Niederlage der Saison hinnehmen, als Karlsbach die Oberhand behielt. Um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren, ist nun ein Sieg Pflicht. Die Erinnerung an die Vorsaison spricht zusätzlich für Hinterschmiding: Damals gab es ein deutliches 8:0 gegen denselben Gegner.
---
Ein Spiel mit klaren Vorzeichen: Der Tabellenführer TSV Ringelai reist mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einer makellosen Bilanz an. Selbst einen 0:2-Rückstand drehte die Mannschaft vergangene Woche noch in einen Sieg – der Wille stimmt also ebenso wie die Qualität. Auf der anderen Seite steht Böhmzwiesel am Tabellenende: null Punkte, null Tore, 26 Gegentreffer. Selten war die Rollenverteilung so eindeutig.
---
Spielfrei am 6. Spieltag hat der SV Kumreut.