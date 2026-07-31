Ringelai fordert Hinterschmiding zum Kracher-Duell

Der SV Perlesreut II steht nach dem ersten Spieltag an der Tabellenspitze. – Foto: Alexander Ferazin

Kaum hat die neue Saison in der A-Klasse Freyung Fahrt aufgenommen, da steht am 2. Spieltag bereits das erste Highlight auf dem Programm. Am Samstagnachmittag brennt im Ohetal der Rasen, wenn der TSV Ringelai den SSV Hinterschmiding zum absoluten Topspiel empfängt. Erst zweieinhalb Monate ist es her, dass sich die beiden Schwergewichte vor über 800 Zuschauern ein episches Relegations-Gefecht lieferten. Doch auch abseits dieses Gipfeltreffens gibt es gute Duelle: Der überraschende Spitzenreiter SV Perlesreut II will seinen Schwung nach dem 7:0-Kantersieg mit nach Grainet nehmen, Viererpack-Held Nico Sigl empfängt mit Fürsteneck die euphorisierte DJK Böhmzwiesel, und unter Flutlicht suchen Kumreut und Röhrnbach II am Freitag nach Wiedergutmachung.

Heute, 19:00 Uhr SV Kumreut Kumreut SV Röhrnbach Röhrnbach II 19:00 PUSH

Am Freitagabend treffen zwei Teams aufeinander, die am 1. Spieltag trotz ansprechender Leistungen mit leeren Händen dastanden. Der SV Kumreut verdaute am vergangenen Wochenende einen echten Wirkungstreffer, als man trotz des Ausgleichstors von Marco Veltl durch ein Gegentor in allerletzter Sekunde mit 1:2 gegen Waldkirchen II unterlag. Nun soll vor heimischem Publikum der erste Dreier her. Die Röhrnbacher Reserve zeigte beim 0:2 gegen Titelkandidat Ringelai eine vorbildliche kämpferische Haltung und hielt die Partie bis kurz vor Abpfiff offen. Wenn die Gäste ihre gezeigte Defensivleistung wiederholen und Kumreut den Frust der Vorwoche in Tore ummünzt, steht den Zuschauern ein hart umkämpfter Abnutzungskampf bevor.

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Ebenfalls am Freitag kommt es zum Duell zwischen der SG Bischofsreut/Haidmühle und dem TSV Waldkirchen II. Die SG erkämpfte sich in Böhmzwiesel ein 2:2-Unentschieden durch Treffer von Benedikt Madl und Tim Biebl, musste jedoch in der hektischen Schlussphase die Rote Karte gegen Jonas Schrottenbaum hinnehmen, der nun gesperrt fehlt. Die Gäste aus Waldkirchen reisen mit breiter Brust an: Im Auftaktspiel in Kumreut bewies die Raab-Elf extrem lange Atem und sicherte sich durch den goldenen Treffer von Maximilian Westall in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:1-Auswärtssieg. Bischofsreut muss defensiv extrem diszipliniert stehen, um die späte Waldkirchener Offensivwucht zu bändigen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Grainet Grainet II SV Perlesreut Perlesreut II 15:00 PUSH

Die Landesliga-Reserve aus Grainet steht vor einer kniffligen Heimaufgabe, denn mit Perlesreut II reist der fulminante Premierenspiel-Spitzenreiter an. Grainet II verlor zum Auftakt mit 0:3 in Hinterschmiding und muss am Samstag eine Leistungssteigerung zeigen. Völlig konträr ist die Stimmungslage beim Team des neuen Trainers Markus Lichtenauer: Perlesreut II brannte beim 7:0 gegen Herzogsreut ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Neben einem Traumtor von Maximilian Pinker ragte Alajili Aghid mit einem Dreierpack heraus. Grainet II muss im Kollektiv kompakt verteidigen, um das stürmische Perlesreuter Selbstvertrauen ins Wanken zu bringen. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Ringelai Ringelai SSV Hinterschmiding Hinterschmid 15:00 live PUSH

Es ist ein Duell mit vielen Geschichten. Am 26. Spieltag der abgelaufenen Saison siegte Hinterschmiding in Ringelai mit 3:1 und schnappte den Ohetalern das Relegations-Ticket vor der Nase weg. Nun brennt Ringelai auf Revanche! Beide Teams fuhren am 1. Spieltag makellose 3:0- bzw. 2:0-Siege ein. Ringelai verließ sich beim glanzlosen 2:0 in Röhrnbach einmal mehr auf Torjäger Sebastian Drexler, der doppelt traf. Der SSV Hinterschmiding wiederum bewies beim 3:0 gegen Grainet II, dass der Umbruch hervorragend anläuft: Eigengewächs Felix Hackl köpfte bei seinem Debüt direkt zur Führung ein, ehe Moritz Gotsmich in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte. Wer behält im Hexenkessel diesmal die Nerven? ---

In Fürsteneck trifft geballte Offensivpower auf pure Leidenschaft. Die Spielgemeinschaft feierte einen Einstand nach Maß und siegte mit 4:2 in Karlsbach. Mann des Tages war Nico Sigl, der die gegnerische Abwehr mit vier Treffern innerhalb von nur 13 Minuten im Alleingang zerlegte. Doch die Gäste aus Böhmzwiesel reisen alles andere als ängstlich an: Nach der bitteren Null-Punkte-Vorsaison feierte die DJK beim 2:2 gegen Bischofsreut dank des Kopfballtors von Kapitän Maximilian Zitt ihren allerersten Punktgewinn seit der A-Klassen-Rückkehr. Böhmzwiesel hat Blut geleckt und wird über den Kampf versuchen, Sigl an der kurzen Leine zu halten, um die nächste Überraschung einzutüten. ---