Ringelai fordert Haus i. W. heraus - Kellerduell in Philippsreut

Am kommenden Wochenende steht der 20. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Am Samstag empfängt der TSV Ringelai den Tabellenführer SV Haus im Wald zum Top-Spiel. Außerdem treffen die beiden Letztplatzierten SG Haidmühle/Philippsreut/Bischofsreut und der SV Perlesreut II aufeinander. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick: