Ringelai fordert Grainet im Top-Spiel - Kellerduell in Perlesreut

Am kommenden Wochenende steht der 5. Spieltag in der A-Klasse Freyung an. Am Freitagabend steigt das Topduell zwischen dem TSV Ringelai und dem SV Grainet II. Außerdem hoffen der SV Perlesreut und die SG Haidmühle auf den ersten Saisonsieg. Zudem trifft der SSV Hinterschmiding auf den SV-DJK Karlsbach. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick:

Die SG Fürsteneck/Prag steht nach der deutlichen Niederlage gegen Grainet unter Druck. Zwei Pleiten in vier Spielen haben die Mannschaft auf Rang sieben zurückgeworfen. Nun wartet die DJK Böhmzwiesel, die nach dem Neustart noch immer auf den ersten Punkt und das erste Tor wartet. Woche für Woche stemmt sich das Team gegen Rückschläge, doch bislang blieb der Lohn aus. Für Fürsteneck die Chance, sich zu stabilisieren – für Böhmzwiesel vielleicht endlich der Moment, den berühmten Knoten zu lösen.

Der TSV Ringelai empfängt den SV Grainet II – es ist das Treffen zweier bislang ungeschlagener Mannschaften. Ringelai tat sich unter der Woche gegen die SG Haidmühle lange schwer, siegte am Ende aber souverän. Dennoch musste der TSV erstmals in dieser Saison ein Gegentor hinnehmen. Grainet II reist mit makelloser Bilanz an: Drei Spiele, drei Siege, noch kein Gegentor. Doch ausgerechnet in Ringelai tat sich der SV in den letzten Jahren schwer – fast alle direkten Duelle gingen an den TSV.

Morgen, 17:00 Uhr SC Herzogsreut Herzogsreut SV Röhrnbach Röhrnbach II

Herzogsreut zählt in dieser Saison bislang zum Kreis der Spitzenteams. Erst eine Niederlage steht zu Buche, und nach dem kleinen Dämpfer zeigte die Mannschaft gegen Böhmzwiesel die erhoffte starke Reaktion. Nun kommt der SV Röhrnbach II – mit wackliger Defensive und nur einem Sieg bisher. Besonders schmerzlich: Die neun Gegentore in der Vorwoche gegen Freyung. Auch im direkten Vergleich der Vorsaison spricht vieles für Herzogsreut: Ein Sieg und ein Remis damals gegen Röhrnbach. ---

Ein echtes Kellerduell: Perlesreut II empfängt die SG Bischofsreut. Beide stehen am Tabellenende – Platz elf gegen Platz zwölf. Perlesreut hat bislang einen Punkt mehr, den einzigen Zähler holte das Team gegen Waldkirchen II. Zuletzt setzte es aber eine klare 0:3-Niederlage gegen Karlsbach. Bischofsreut dagegen blieb auch gegen Ringelai ohne Erfolg, kämpfte aber leidenschaftlich. Nun könnte der erste Punktgewinn in Reichweite sein. Für beide Mannschaften könnte es der Brustlöser sein. ---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen II SV Kumreut Kumreut