Ringelai dreht 0:2-Rückstand - Waldkirchen II überrollt Kumreut

Der TSV Ringelai setzte sich im Top-Spiel gegen den SV Grainet II durch. – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Am vergangenen Wochenende hat der 5. Spieltag in der A-Klasse Freyung stattgefunden. Am Freitag sicherte sich der TSV Ringelai im Top-Duell gegen den SV Grainet II die drei Punkte. Am Samstag gab es hohe Siege für den SC Herzogsreut und die SG Fürsteneck/Prag. Außerdem schoss sich der TSV Waldkirchen II gegen den SV Kumreut am Sonntag den Frust von der Seele. Diese und alle weiteren Spiele des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Im Ohetal-Stadion begann das Spiel zwischen dem TSV Ringelai und dem SV Grainet II mit einem Schock für die Gastgeber: Felix Binder brachte die Gäste bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung, nachdem er eine Vorlage von Lukas Kramer verwertete. Nur kurz darauf, in der 25. Minute, fiel das 2:0 für Grainet durch ein unglückliches Eigentor von Manuel Putz. Doch Ringelai ließ sich nicht entmutigen und verkürzte kurz nach der Halbzeit durch Leon Putz auf 1:2. Dominik Eiler glich in der 50. Minute aus. Simon Ned brachte Ringelai in der 68. Minute mit 3:2 in Führung, gefolgt von Sebastian Drexler (4:2) und Simon Aigner (5:2), die in der Schlussphase den Sieg sicherten.

Tore: 0:1 Felix Binder (2.), 0:2 Manuel Putz (25. Eigentor), 1:2 Leon Putz (46.), 2:2 Dominik Eiler (50.), 3:2 Simon Ned (68.), 4:2 Sebastian Drexler (78.), 5:2 Simon Aigner (86.) ---

Am Samstag traf die SG Fürsteneck/Prag auf die DJK Böhmzwiesel. Vor 150 Zuschauern zeigte die Heimelf eine beeindruckende Leistung und siegte mit 7:0. Bereits in der 10. Minute eröffnete Wedig Gandiljan den Torreigen nach einer präzisen Vorlage von Julian Riedl. Nur zwei Minuten später erhöhte er auf 2:0, assistiert von Nico Sigl. In der 30. Minute war es wieder Gandiljan, der mit seinem dritten Treffer die Führung auf 3:0 ausbaute. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Nico Sigl auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel setzte Sigl seinen starken Auftritt fort und erzielte das 5:0 in der 57. Minute. Gandiljan traf in der 71. Minute zum 6:0, bevor Fabian Weichselsdorfer in der 77. Minute den Endstand von 7:0 markierte. Ein dominanter Auftritt der SG! Tore: 1:0 Wedig Gandiljan (10.), 2:0 Wedig Gandiljan (12.), 3:0 Wedig Gandiljan (30.), 4:0 Nico Sigl (45.), 5:0 Nico Sigl (57.), 6:0 Wedig Gandiljan (71.), 7:0 Fabian Weichselsdorfer (77.) ---

Im Hugei-Stadion kam es am Samstag zum Duell zwischen dem SC Herzogsreut und dem SV Röhrnbach II, das die Gastgeber klar mit 7:0 für sich entschieden. Michael Stadler eröffnete das Torfestival in der 18. Minute, als er den Ball durch die Beine des Torwarts schob. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Fabian Mauerer per Kopfball auf 2:0. Nach der Pause dominierte Johannes Blöchl, der einen Hattrick schnürte. Ein unglückliches Eigentor von Matthias Ilg in der 80. Minute und das letzte Tor von Sebastian Eckmair in der 89. Minute rundeten den klaren Sieg ab. Tore: 1:0 Michael Stadler (18.), 2:0 Fabian Mauerer (45.+2), 3:0 Johannes Blöchl (49.), 4:0 Johannes Blöchl (68.), 5:0 Johannes Blöchl (71.), 6:0 Matthias Ilg (80. Eigentor), 7:0 Sebastian Eckmair (89.) ---

In der Knaus-Tabbert-Arena zeigten der TSV Waldkirchen II gegen SV Kumreut eine beeindruckende Vorstellung. Philipp Eberle eröffnete in der 12. Minute, gefolgt von einem Elfmeter von Mario Raab zwei Minuten später. Hannes Gründinger und Alexander Westall erhöhten auf 4:0 vor der Halbzeit. Nach dem Ehrentreffer von Petr Balousek in der 56. Minute folgten Tore von Maximilian Kandlbinder, Michael Christoph, Alexander Westall und Maximilian Westall, die den Endstand von 8:1 besiegelten. Tore: 1:0 Philipp Eberle (12.), 2:0 Mario Raab (14. Foulelfmeter), 3:0 Hannes Gründinger (41.), 4:0 Alexander Westall (44.), 4:1 Petr Balousek (56.), 5:1 Maximilian Kandlbinder (73.), 6:1 Michael Christoph (75.), 7:1 Alexander Westall (76.), 8:1 Maximilian Westall (79.) ---

Im Möselstadion fand ein spannendes Duell zwischen dem SSV Hinterschmiding und dem SV-DJK Karlsbach statt, das mit 1:2 für die Gäste endete. Daniel Peller brachte Karlsbach in der 23. Minute in Führung, als er nach einem Freistoß von Jonas Weißenbacher einköpfte. Simon Pfeiffer erhöhte in der 54. Minute auf 0:2, nachdem er sich an der Torauslinie durchsetzte und ins lange Eck traf. Hinterschmiding steigerte sich in der zweiten Halbzeit und verkürzte durch Simon Hackl in der 77. Minute, der nach einem Pass von Alexander Kaspar traf. Trotz weiterer Chancen gelang es den Hausherren nicht, den Ausgleich zu erzielen. So brachte Karlsbach den Sieg über die Zeit. Tore: 0:1 Daniel Peller (23.), 0:2 Simon Pfeiffer (54.), 1:2 Simon Hackl (77.) ---