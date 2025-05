Ringelai bezwingt Hinterschmiding und spielt Relegation

Sebastian Drexler entschied mit seinen zwei Treffern das Spiel gegen den SSV Hint.erschmiding – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der TSV Ringelai spielt Relegation! Im Spiel um Platz zwei behielt der TSV gegenüber dem SSV Hinterschmiding die Überhand und verteidigte damit den zweiten Tabellenplatz. Mit 4:3 siegten die Ohetaler am Ende. Währenddessen verabschiedete sich der Meister Haus im Wald standesgemäß mit einem 3:1-Sieg gegen die SG Preying/Tittling in die Kreisklasse. Diese und alle weiteren Spiele des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Im Duell der A-Klasse Freyung setzte sich der SV Röhrnbach II klar mit 4:1 gegen die SG Haidmühle/Bischofsreut durch. Josef Lorenz eröffnete bereits in der 5. Minute mit einem Schuss nach Vorarbeit von Marco Wetscheck das Spiel. Kurz vor der Halbzeit erhöhte er auf 2:0, assistiert von Lukas Freund. In der 86. Minute verkürzte Tim Biebl für die Gäste, doch Röhrnbach konterte stark: Lukas Göttl traf in der 88. und 90. Minute, beide Male vorbereitet von Florian Freund, und stellte den Endstand her.

Tore: 1:0 Josef Lorenz (5.), 2:0 Josef Lorenz (43.), 2:1 Tim Biebl (86.), 3:1 Lukas Göttl (88.), 4:1 Lukas Göttl (90.) ---

---

Im spannenden Relegations-Showdown zwischen dem TSV Ringelai und dem SSV Hinterschmiding fielen insgesamt sieben Tore. Das Spiel begann verhalten, bis Simon Pittner in der 25. Minute per Freistoß für die Heimelf zum 1:0 traf. Doch die Gäste antworteten prompt: Korbinian Wilhelm glich in der 33. Minute nach einem feinen Pass von Alexander Kaspar aus. Nur wenige Minuten später verwandelte Wilhelm einen Elfmeter und brachte Hinterschmiding mit 2:1 in Führung. Nach der Pause sorgte ein Eigentor von Daniel List für das 2:2. In der 69. Minute köpfte Wilhelm das 3:2 und machte seinen Dreierpack perfekt. Zehn Minuten vor dem Ende glich Sebastian Drexler per Elfmeter aus und erzielte kurz darauf das entscheidende 4:3. In der Nachspielzeit sah SSV-Keeper Daniel Schmid noch die Rote Karte. Tore: 1:0 Simon Pittner (25.), 1:1 Korbinian Wilhelm (33.), 1:2 Korbinian Wilhelm (41. Foulelfmeter), 2:2 Daniel List (46. Eigentor), 2:3 Korbinian Wilhelm (69.), 3:3 Sebastian Drexler (81. Foulelfmeter), 4:3 Sebastian Drexler (83.)

Rot: Daniel Schmid (91./SSV Hinterschmiding/) ---

Im Goldenen Steig Stadion trafen am Sonntag die DJK SV St. Oswald und der SV-DJK Karlsbach aufeinander. In der 34. Minute erzielte Fabian Schöffmann nach einer präzisen Vorlage von Alexander Friedrich das entscheidende Tor zum 1:0. St. Oswald dominierte die Partie und hatte mehrere Chancen, das Ergebnis auszubauen. Manuel Weilermann vergab in der 51. Minute eine große Möglichkeit, als sein Schuss knapp rechts vorbei ging. In der 81. Minute sah Johannes König von Karlsbach die gelb-rote Karte und musste das Feld verlassen. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim knappen Sieg für St. Oswald. Tore: 1:0 Fabian Schöffmann (34.)

Gelb-Rot: Johannes König (81./SV-DJK Karlsbach/) ---

Im Franz-Greipl-Stadion entwickelte sich am Freitagabend ein spannendes Duell zwischen dem SV Haus i. W. und der SG Preying/Tittling. Die Gäste starteten druckvoll und hatten in den ersten Minuten die besseren Chancen. Doch in der 22. Minute verwandelte Tobias Lang einen Freistoß aus 25 Metern zur Führung für die Hausherren. Michael Graf glich kurz vor der Pause per Kopfball aus (38. Minute), doch Christian Schreiner brachte Haus mit einem weiteren Kopfballtor kurz darauf erneut in Führung (41. Minute). Im zweiten Durchgang blieb das Spiel intensiv, bis Michael Groß in der 66. Minute mit einem präzisen Schuss auf 3:1 erhöhte. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss. Tore: 1:0 Tobias Lang (22.), 1:1 Michael Graf (38.), 2:1 Christian Schreiner (41.), 3:1 Michael Groß (66.) ---