Ringelai ärgert Freyung – Hinterschmiding rückt auf einen Punkt heran

Der SV Perlesreut II durfte einen 3:1-Sieg gegen den SV Röhrnbach II feiern. – Foto: Bernardo Picture

Während der TV Freyung im prestigeträchtigen Duell beim TSV Ringelai trotz zweier Blitzstarts Punkte liegen ließ, nutzte der SSV Hinterschmiding die Gunst der Stunde mit einem Schützenfest gegen die DJK Böhmzwiesel. In Fürsteneck avancierte Nico Sigl zum Helden des Tages, indem er den SC Herzogsreut mit drei Treffern im Alleingang schlug. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Das Derby der Bezirksliga-Reserven war eine enge und hart umkämpfte Angelegenheit. Den entscheidenden Moment des Spiels bekamen die 50 Zuschauer kurz vor dem Halbzeitpfiff zu sehen. Philipp Eberle übernahm bei einem Freistoß die Verantwortung und zirkelte den Ball in der 45. Minute unhaltbar zur Führung für die Waldkirchener in die Maschen. In der zweiten Halbzeit versuchte Grainet II alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive des TSV um Keeper Felix Rosenberger blieb ohne Gegentor. Durch diesen knappen 1:0-Erfolg schiebt sich Waldkirchen II auf den fünften Tabellenplatz vor und hat bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz noch die Chance mit Karlsbach gleichzuziehen. Grainet hingegen ist seit drei Spielen ohne eigenen Treffer.

Tore: 1:0 Philipp Eberle (45.) ---

Der SV Kumreut unterstrich am 21. Spieltag seine Heimstärke und besiegte wacker kämpfende Gäste aus Bischofsreut verdient. Bereits in der 4. Minute stellte Petr Balousek die Weichen auf Sieg, als er einen Elfmeter zur Führung verwandelte. In der Folge kontrollierte Kumreut das Geschehen, ohne jedoch den entscheidenden zweiten Treffer nachzulegen. Dies erledigte Marco Veltl in der 57. Minute, der zum 2:0 traf und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Die Spielgemeinschaft mühte sich redlich, blieb in der Offensive jedoch zu harmlos, um die sichere Abwehr der Hausherren ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Den Schlusspunkt unter eine faire Partie setzte erneut Balousek in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0-Endstand. Kumreut festigt damit den siebten Tabellenplatz und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben. Tore: 1:0 Petr Balousek (4. Foulelfmeter), 2:0 Marco Veltl (57.), 3:0 Petr Balousek (90.) ---

In Fürsteneck sahen die Zuschauer einen echten Sieg des Willens. Der SC Herzogsreut präsentierte sich bei Standards brandgefährlich und ging zweimal durch Kopfballtore in Führung. Zunächst traf Nico Krückl in der 48. Minute nach einer Ecke zum 0:1, ehe Johannes Blöchl in der 65. Minute eine Flanke von Marco Schuster zum 1:2 einköpfte. Doch die Spielgemeinschaft hatte Nico Sigl. Der Torjäger egalisierte zunächst in der 62. Minute zum 1:1, wobei der Schiedsrichter eine Abseitsentscheidung korrigierte. In der dramatischen Endphase übernahm Sigl die volle Verantwortung. In der 85. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter zum erneuten Ausgleich. Als alles bereits nach einem Remis aussah, schlug Sigl in der Nachspielzeit der 90.+1 Minute zum dritten Mal zu und drückte den Ball zum vielumjubelten 3:2-Endstand über die Linie. Mit diesem Dreierpack schraubt Sigl sein Konto auf 15 Saisontore und sichert seinem Team drei Punkte. Tore: 0:1 Nico Krückl (48.), 1:1 Nico Sigl (62.), 1:2 Johannes Blöchl (65.), 2:2 Nico Sigl (85. Foulelfmeter), 3:2 Nico Sigl (90.+1) ---

Das Gipfeltreffen im Ohetal hielt, was es versprach. Der Tabellenführer aus Freyung legte los wie die Feuerwehr und schockte die Hausherren bereits in der 2. Minute. Daniel Gsödl verwertete eine präzise Flanke von David Esslinger volley zur frühen Führung. Als Max Nendel unmittelbar nach dem Seitenwechsel in der 46. Minute den Ball zum 0:2 über die Linie drückte, schien die Messe gelesen. Doch Ringelai bewies eine unglaubliche Moral. Angefeuert vom heimischen Publikum setzte der TSV zur Schlussoffensive an. Simon Pittner verkürzte in der 78. Minute per Kopf nach einer Ecke von Sebastian Drexler auf 1:2. Nur drei Minuten später, in der 81. Minute, setzte sich Sebastian Drexle im Strafraum wuchtig durch und markierte mit seinem 26. Saisontor den Ausgleich zum 2:2. In den Schlussminuten hätten die aktiveren Ringelaier das Spiel beinahe komplett gedreht, doch es blieb beim am Ende leistungsgerechten Unentschieden. Freyung bleibt zwar ungeschlagen an der Spitze, spürt aber nun den heißen Atem der Verfolger. Tore: 0:1 Daniel Gsödl (2.), 0:2 Max Nendel (46.), 1:2 Simon Pittner (78.), 2:2 Sebastian Drexler (81.) ---

Im Duell der Reservemannschaften behielt der SV Perlesreut II vor 100 Zuschauern verdient die Oberhand. Die Heimelf war von Beginn an die tonangebende Mannschaft und ging bereits in der 3. Minute durch Damian Fruth mit 1:0 in Führung. Röhrnbach II fand nur schwer in die Partie und musste kurz vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute den zweiten Gegentreffer durch Simon Pinsker hinnehmen. Als Jonas Fischer in der 57. Minute auf 3:0 erhöhte, war die Vorentscheidung am Perlesreuter Sportplatz gefallen. Röhrnbach II gab sich jedoch nicht auf und kam in der 83. Minute durch Yannick Haeuschkel zum Ehrentreffer. Am verdienten Heimsieg der Saliger-Elf gab es jedoch keine Zweifel mehr. Perlesreut II klettert durch diesen Erfolg auf 17 Punkte, während Röhrnbach II weiterhin mit neun Zählern auf dem zwölften Rang feststeckt. Tore: 1:0 Damian Fruth (3.), 2:0 Simon Pinsker (45.), 3:0 Jonas Fischer (57.), 3:1 Yannick Haeuschkel (83.) ---