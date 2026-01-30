Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Rinderns Christian Roeskens spricht Klartext vor dem Rückrundenstart
Christian Roeskens geht beim SV Rindern in seine letzte Rückrunde und spricht offen über Probleme, Erwartungen und einen Moment, der ihn bis heute beschäftigt. Was verrät der Trainer vor dem Restart der Bezirksliga – über sich und die Spieler?
von Christian Cadel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Roeskens wird den SV Rindern nur noch bis zum Saisonende coachen. – Foto: Spielerprofil
Der SV Rindern hat die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga beendet. Am kommenden Freitag um 20 Uhr startet die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens mit einem Heimspiel gegen Viktoria Goch II ins neue Liga-Jahr. Es war eine kurze und größtenteils improvisierte Vorbereitung – und zusätzlich die letzte für Christian Roeskens. Denn der Coach verabschiedet sich nach dieser Saison. Was geht dem Trainer jetzt durch den Kopf? Was sagt er über seinen Nachfolger? Und warum nimmt er kein Blatt vor den Mund, wenn er an das Testspiel bei den A-Junioren des 1. FC Kleve zurückdenkt?