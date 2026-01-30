Rinderns Christian Roeskens spricht Klartext vor dem Rückrundenstart

Der 34-Jährige fungierte bereits in der Saison 2024/25 als spielender Co-Trainer und ist aktuell als Spielertrainer am Ball. Roeskens und der Verein haben den neuen Trainer langsam aufgebaut. „Marius macht das echt sehr gut. Er ist ein gestandener Bezirksliga-Spieler mit Erfahrung. Er nimmt mir viel ab – fast schon alles. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Marius packt das“, sagt Roeskens. Die Kaderplanung für die Spielzeit 2026/27 habe der 34-Jährige bereits mit dem Sportlichen Leiter Sascha Horsmann gestartet.

Und wie geht’s mit Christian Roeskens weiter? „Ich habe ja gesagt, dass ich erst einmal eine Fußball-Pause machen möchte. Mein Akku ist irgendwie leer. Und nach jetzigem Stand würde ich sagen: Bor, jetzt reicht et. Aber ich hatte schon einmal eine längere Pause von zwei Jahren und danach wieder Bock. Man sollte nie nie sagen. Ich freue mich jetzt auf mehr Zeit für mein Privatleben“, sagt der Familienvater. So ganz vom Fußball kommt Christian Roeskens dann aber doch nicht weg: „Den Donnerstagstermin bei den Alten Herren werde ich jetzt endlich wieder wahrnehmen. Darauf freue ich mich.“

