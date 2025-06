Rinchnach wieder eigenständig: Schubert und Grauthoff übernehmen

Dass die Kicker der SG RInchnach / Kirchdorf die Aufstiegsrelegation zur Kreisklasse erfolgreiche meistern würden, damit hatten wohl nur die größten Optimisten gerechnet. Nach einer holprigen Frühjahrsrunde stellten die Schützlinge des Interims-Trainerduos Simon Gigl / Günther Weinmann in der Saisonverlängerung aber eindrucksvoll ihre Qualitäten unter Beweis und beförderten sowohl den SV Arnbruck - nach einem echten Elfmeterkrimi - als auch den Nachbarn TSV Regen II in die A-Klasse.



Nach dem bereits länger feststehenden SG-Aus mit der SpVgg Kirchdorf darf "Klousta" somit in der Kreisklasse ran und nimmt diese Herausforderung mit einem neuen Übungsleiter-Gespann in Angriff. Markus Schubert, der das FCR-Trikot bereits in der Saison 2023/2024 getragen hat, kehrt nach einem einjährigen Intermezzo als spielender Assistenzcoach beim TSV Frauenau nach Rinchnach zurück und übernimmt dort die Chefanweiser-Rolle. Dem schussgewaltigen Linksfuß wird Daniel Grauthoff zur Seite stehen. Den 32-jährigen Mittelfranken verschlug es vor ein paar Jahren berufsbedingt in den Bayerischen Wald. Der Vollblutstürmer machte sich in der Region als Goalgetter des SV 22 Zwiesel einen Namen und wagte im vergangenen Winter den Sprung zum Kreisligisten SC Zwiesel. Bei den Rot-Weißen blieb dem pfeilschnellen Routinier der große Durchbruch aber verwehrt und nun nimmt der Angreifer eine neue Herausforderung in Angriff.