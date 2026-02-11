Rimbach: Übernimmt Oliver Zeug einen Kreisoberligisten?

Rimbach. Für A-Ligist FSV Rimbach verlief die Hinrunde der Saison 2024/25 weitgehend überzeugend. Im Herbst 2024 rangierte die Mannschaft von Trainer Marcel Reibold zwischenzeitlich hinter Spitzenreiter TSV Aschbach auf Platz zwei. Spätestens mit Beginn der Rückrunde hatten die Weschnitztaler dann aber mit enormen Verletzungssorgen zu kämpfen, was dazu führte, dass sie in der Tabelle immer weiter abrutschten. Am Ende landeten die Rimbacher auf Platz sechs, 18 Zähler hinter Aufstiegsrang zwei. Diese Erinnerungen wirken zumindest beim Sportlichen Leiter Thomas Ginader nach.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Anspruch und Wirklichkeit: „Vorne mitspielen“ war das erklärte Ziel des FSV vor Beginn der Spielzeit 2025/26. Wobei die Verantwortlichen das Wort „Aufstieg“ nicht in den Mund nahmen. „Ich habe unsere Situation aus der vergangenen Saison mit dem tabellarischen Absturz in der Rückrunde natürlich noch in Erinnerung. Phasenweise hatten wir zwischen sieben und elf verletzte Spieler. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir ein solches Pech nicht nochmals haben werden“, ist sich Ginader sicher. Erfreut zeigt sich der Sportliche Leiter vom bisherigen Saisonverlauf. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Zweiten TSV Aschbach grüßt Rimbach von der Tabellenspitze. „Wir haben unsere Zielsetzung klar übertroffen“, freut sich Ginader.
Was war gut? Die mannschaftliche Geschlossenheit sei ein Schlüssel des Erfolgs, lobt der Funktionär, der betont, dass seine Mannschaft den „Flow“ genutzt habe, der im Laufe der Hinrunde entstand. „Dazu kommt natürlich auch noch die Qualität sowie die Eingespieltheit unseres Kaders und hier vor allem in der Offensive. Wir sind immer, auch wenn es mal nicht optimal läuft, für ein oder zwei Tore gut“, freut sich Ginader.
Was geht besser? „Viel habe ich aktuell nicht zu kritisieren. Alles, was ich jetzt nennen würde, wäre Jammern auf hohem Niveau“, scherzt der Sportliche Leiter, der aber weiß, dass ab Anfang März der Spitzenreiter der Gejagte ist. „Viel wird davon abhängen, wie wir aus der Winterpause starten. Wir müssen es schaffen, die Intensität hochzuhalten, wollen aber keinen zusätzlichen Druck aufbauen“, blickt Ginader voraus. Gerade die Spiele auf den kleineren Plätzen wie beispielsweise in Aschbach oder Affolterbach werden wegweisend sein, ist er sich sicher.
Wer kommt, wer geht? Große personelle Veränderungen gibt es nicht. Mit Farhan Mohammed kehrt ein Spieler vom Nachbarn SV Lörzenbach zurück, der im Mittelfeld variabel einsetzbar ist. „Diese Kontinuität in der Mannschaft spricht auch für die gute Stimmung“, freut sich Thomas Ginader.
Wer wird Meister, wer steigt ab? Große Töne spucken ist nicht die Art des Sportlichen Leiters. „Natürlich hoffen wir, dass wir am Ende ganz oben stehen werden. Wir wissen aber auch, dass noch schwere Spiele auf uns warten“, betont Ginader, der dem TSV Aschbach zutraut, den Rimbachern das Leben auch in der Rest-Rückrunde schwer machen zu können. Und wer muss runter? Auch hier will sich Ginader nicht festlegen. „Ich wünsche das keinem Verein. Vor allem hoffe ich aber, dass Hammelbach/Scharbach den Klassenerhalt packt“, sagt er auch im Hinblick auf den neuen Trainer Oliver Zeug, der im Sommer Marcel Reibold beerben wird und eben von jener SG zum FSV kommt.
Die Trainerfrage: Thomas Ginader war sichtlich zufrieden, als er in diesen Tagen die Trainerentscheidung verkündete. Nachdem Marcel Reibold aus privaten Gründen seinen Abschied zum Saisonende verkündete, hat Ginader mit Oliver Zeug einen Nachfolger präsentiert. „Er war meine Wunschlösung. Ich habe einen Trainer mit Erfahrung gesucht“, freut sich Ginader, der schnell den Kontakt zu Zeug suchte. Keinen Hehl macht Thomas Ginader aber daraus, dass er die Zusammenarbeit mit Marcel Reibold gerne verlängert hätte: „Er hat in seiner Zeit bei uns eine Menge bewegt. Ich kann aber seine Gründe absolut nachvollziehen.“
Auf seine neue Aufgabe beim FSV freut sich auch Oliver ZeugFSV freut sich auch Oliver Zeug, auch wenn er mit seinem aktuellen Verein noch ein großes Ziel hat: den Klassenerhalt. „Vor ein paar Wochen haben sich Thomas und ich erstmals getroffen. Wir haben unsZeit gelassen und sind Schritt für Schritt die einzelnen Punkte durchgegangen“, erinnert sich Zeug, der im FSV Rimbach einen „sehr gut geführten Verein“ mit Ambitionen sieht. Ob am Ende der Aufstieg in die Kreisoberliga steht, sei für ihn aber nicht entscheidend gewesen: „Ich freue mich, egal in welcher Liga, auf diese Herausforderung.“