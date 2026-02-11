Rimbach: Übernimmt Oliver Zeug einen Kreisoberligisten? FSV Rimbach hat einen Nachfolger für Trainer Marcel Reibold gefunden +++ A-Liga-Spitzenreiter spuckt keine großen Töne von Erik Eichhorn · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der Spitzenreiter und sein Verfolger: Anfang November trennten sich der FSV Rimbach (Kapitän Patrick Feller) und der TSV Aschbach (links David Minuth) in der A-Liga Bergstraße 1:1. Foto: Dagmar Jährling

Rimbach. Für A-Ligist FSV Rimbach verlief die Hinrunde der Saison 2024/25 weitgehend überzeugend. Im Herbst 2024 rangierte die Mannschaft von Trainer Marcel Reibold zwischenzeitlich hinter Spitzenreiter TSV Aschbach auf Platz zwei. Spätestens mit Beginn der Rückrunde hatten die Weschnitztaler dann aber mit enormen Verletzungssorgen zu kämpfen, was dazu führte, dass sie in der Tabelle immer weiter abrutschten. Am Ende landeten die Rimbacher auf Platz sechs, 18 Zähler hinter Aufstiegsrang zwei. Diese Erinnerungen wirken zumindest beim Sportlichen Leiter Thomas Ginader nach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anspruch und Wirklichkeit: „Vorne mitspielen“ war das erklärte Ziel des FSV vor Beginn der Spielzeit 2025/26. Wobei die Verantwortlichen das Wort „Aufstieg“ nicht in den Mund nahmen. „Ich habe unsere Situation aus der vergangenen Saison mit dem tabellarischen Absturz in der Rückrunde natürlich noch in Erinnerung. Phasenweise hatten wir zwischen sieben und elf verletzte Spieler. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir ein solches Pech nicht nochmals haben werden“, ist sich Ginader sicher. Erfreut zeigt sich der Sportliche Leiter vom bisherigen Saisonverlauf. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Zweiten TSV Aschbach grüßt Rimbach von der Tabellenspitze. „Wir haben unsere Zielsetzung klar übertroffen“, freut sich Ginader.

Was war gut? Die mannschaftliche Geschlossenheit sei ein Schlüssel des Erfolgs, lobt der Funktionär, der betont, dass seine Mannschaft den „Flow“ genutzt habe, der im Laufe der Hinrunde entstand. „Dazu kommt natürlich auch noch die Qualität sowie die Eingespieltheit unseres Kaders und hier vor allem in der Offensive. Wir sind immer, auch wenn es mal nicht optimal läuft, für ein oder zwei Tore gut“, freut sich Ginader. Was geht besser? „Viel habe ich aktuell nicht zu kritisieren. Alles, was ich jetzt nennen würde, wäre Jammern auf hohem Niveau“, scherzt der Sportliche Leiter, der aber weiß, dass ab Anfang März der Spitzenreiter der Gejagte ist. „Viel wird davon abhängen, wie wir aus der Winterpause starten. Wir müssen es schaffen, die Intensität hochzuhalten, wollen aber keinen zusätzlichen Druck aufbauen“, blickt Ginader voraus. Gerade die Spiele auf den kleineren Plätzen wie beispielsweise in Aschbach oder Affolterbach werden wegweisend sein, ist er sich sicher.