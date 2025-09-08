Rigo versetzt Luxemburg in Schockstarre

Ein strammer Schuss von Sinani nach einem sehenswerten Angriff wurde ebenfalls vom Schlussmann der Gäste pariert (31.'), von der anderen Seite ließ Barreiro einen Sinani-Schlenzer durch, der Ball klatschte an den linken Pfosten (33.'). Danach fand Muratovic erneut seinen Meister in Dubravka (37.').

Luxemburg blieb auch nach der Pause vom Pech verfolgt: nach einem tollen Vorstoß über halblinks brachte Dardari den Ball an das rechte Fünfereck, wo Sinani heran gerauscht kam und das Leder mit voller Wucht an den Pfosten knallte (49.'). Sein folgender Schuss aus der 2.Reihe ging knapp über das Tor. Und es sollte wie verflixt bleiben für die FLF-Auswahl: eine perfekte Flanke von rechts von Jans fand Moreiras Kopf, dieser traf, das Stadion explodierte regelrecht, doch Luxemburgs Nummer 6 stand wohl wenige Millimeter im Abseits (58.').

Erst ab der 70.' wurde die Slowakei etwas besser, Olesen konnte eine erste gefährliche Situation aber entscheidend klären. Der eingewechselte Olivier Thill zog danach auf der anderen Seite halbhoch in die Arme von Dubravka ab (86.'), ehe Rigo nach einem Schuss von Tupta zum 0:1 abstaubte, nachdem Moris den Ball nicht hatte festhalten können (90.') – es waren dies die beiden einzigen Abschlüsse der Gäste auf das luxemburgische Tor im gesamten Spielverlauf!

Kaufen kann man sich trotz der sehr starken Leistung aus luxemburgischer Sicht rein gar nichts. Daran ändern auch 12:6 Torabschlüsse, 39:26 Angriffe und um zwei Kilometer längere Laufwege in einer ansonsten statistisch ausgeglichenen Partie nichts (Quelle: uefa.com). Oder um es mit den Worten Jeff Strassers aus dem Tageblatt zu beschreiben: „Eigentlich kann man das schon nicht mehr Pech nennen.“