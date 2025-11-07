Riglewski seit zehn Jahren Torgarant in Heimstetten

Die Vorrunde in der Bayernliga Süd liegt hinter dem SV Heimstetten, Zeit also für ein Zwischenfazit – diesmal in Zahlen und von Eins bis Acht. Mit dabei sind eine unverwüstliche Tormaschine, ein gelbsüchtiger Stürmer und ein Neuzugang namens „Mister Effizienz“.

1 Tor mindestens hat der SV Heimstetten in jedem Hinrundenspiel erzielt – mit einer Ausnahme. So blieb das Team Mitte September im Landkreis-Derby beim FC Deisenhofen ohne Treffer und verlor am Ende mit 0:1 durch ein Gegentor in der Nachspielzeit.

2 Treffer erzielt der SVH bislang durchschnittlich pro Partie. Demgegenüber stehen aber auch 1,63 Gegentore, und zu Null spielte der Club lediglich zweimal: Anfang Oktober beim 2:0 in Erlbach sowie am vergangenen Spieltag beim 3:0 in Hauzenberg.

3 Siege und drei Remis hat der SVH in der Fremde geholt. Damit ist der Club in der Auswärtstabelle Sechster, während er im Heimtableau nur auf Platz zwölf liegt. Vergangene Saison sah das noch ganz anders aus: Da war Heimstetten Fünfter in der Heim-, aber nur Vorletzter in der Auswärtstabelle.

4 SVH-Kicker standen in allen 16 Partien auf dem Feld. Die meisten Minuten sammelte dabei Fabian Cavadias (1426) vor Quentin Kehl (1410). Ebenfalls kein Hinrundenspiel verpasst haben Dennis Polat und René Rüther.

5 Tore hat Yamin H-Wold seit seiner Rückkehr zum SVH Ende August erzielt; obendrein bereitete der Stürmer auch noch fünf Treffer vor. All das gelang dem 21-Jährigen in gerade mal 546 Spielminuten, was ihn zum unangefochtenen „Mister Effizienz“ in Heimstetten macht.

6 Elfmeter hat Lukas Riglewski in der Hinrunde verwandelt, außerdem fünf Treffer aus dem Spiel. Mit elf Buden ist die personifizierte Tormaschine aktuell zweitbester Schütze der Bayernliga Süd. Und was noch beeindruckender ist: Seit zehn Jahren hat Riglewski in jeder Saison eine zweistellige Zahl von Treffern erzielt.

7 Gelbe Karten hat sich Dominique Girtler in der Hinrunde abgeholt – und das als Stürmer. Wobei der 21-Jährige mit sechs Toren in zwölf Spielen auch als Torjäger zu überzeugen wusste. Noch häufiger verwarnt als Girtler wurde beim SV Heimstetten lediglich Ikenna Ezeala, der achtmal Gelb sah.

8 Spiele hat SVH-Youngster Luke Nauen in dieser Saison bestritten. Neben ihm kamen in Cedric Ildas (10 Einsätze), Emil Titze (12) und Robin Penski auch noch weitere Nachwuchskicker aus der eigenen Jugend zum Einsatz. (ps)

SVH peilt in Nördlingen den nächsten Dreier an

Erst 0:3 zurückgelegen, danach noch auf 3:3 ausgeglichen: Das erste Saisonspiel gegen den TSV Nördlingen Mitte Juli lässt sich rückblickend als erster Fingerzeig verstehen, wie wankelmütig der SV Heimstetten in dieser Hinrunde unterwegs sein würde. So blieb die Elf von Cheftrainerin Sarah Romert zunächst in sieben Partien sieglos, ehe sie in den nächsten sechs Spielen ganze fünf Dreier einfuhr.

„Die Mannschaft hat in der Hinrunde eine super Entwicklung gemacht“, sagt Romert vor dem Rückrundenauftakt in Nördlingen am Samstag um 14 Uhr. Mit den bislang geholten 23 Punkten und Tabellenplatz acht sei sie jedoch „nicht hundertprozentig zufrieden“, räumt die Trainerin ein. „Ich denke, da wäre mehr drin gewesen.“

Zugleich sieht Sarah Romert ihr Team seit mehreren Wochen auf dem richtigen Weg. „Wir spielen konstant mit viel Ballbesitz und bringen eine gute Energie auf den Platz.“ Dies wolle man in Nördlingen fortsetzen – mit dem Ziel, beim Tabellenelften den nächsten Sieg zu holen. Personell kann der SVH auf den Kader der Vorwoche setzen, also auch wieder auf David Leitl, der bei seinem Startelfdebüt in Hauzenberg direkt sein erstes Tor für Heimstetten erzielte. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala, Rüther, Vochatzer, Polat, H-Wold, Riglewski, Leitl.