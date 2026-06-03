Riglasreuth: Lukas Emmerich beerbt Rainer Wegmann Der West-Kreisklassist meldet auf der Suche nach einem Nachfolger für die SVR-Ikone Vollzug von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Beim SV Riglasreuth (Zweite von rechts Vorsitzende Maria Weber-Göhl) freut man sich über die Verpflichtung von Lukas Emmerich (mit Ball) als neuen Chefcoach. – Foto: SV Riglasreuth

Zehn Jahre ohne Unterbrechung auf der Kommandobrücke beim SV Riglasreuth: Rainer Wegmann (55) hatte bei der in der Kreisklasse West Amberg/Weiden beheimateten Mannschaft ohne Zweifel Maßstäbe gesetzt, die in der heutigen, schnelllebigen Zeit des Amateurfußballs nicht unbedingt an der Tagesordnung sind. Im Herbst der zurückliegenden Jahres hatte der „SVR-Dauerbrenner“ kundgetan, nach dem Ende der Saison 2025/26 seine Tätigkeit beenden zu wollen. So hatten die Verantwortlichen des Vereins aus dem Südwesten des Fichtelgebirges Zeit, sich auf die Suche nach einem Nachfolger zu machen. Nun meldete man Vollzug: Mit dem 39-jährigen Lukas Emmerich aus Parkstein präsentiert man den neuen Übungsleiter, der mit Beginn der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit die sportlichen Geschicke der Truppe aus dem Landkreis Tirschenreuth leiten wird.

Noch vor dem Jahreswechsel 2025 zu 2026 wurde ein erstmaliger Kontakt zu Emmerich hergestellt, worauf sich auch schnell erste Gespräche anschlossen. Dabei konnte Emmerich die Verantwortlichen des Vereins durch seine sympathische und offene Art überzeugen. Zudem bringe er Leidenschaft und viele innovative Ideen mit, die Mannschaft neu auszurichten und das Vereinsleben zu gestalten. Auch seine engagierte und moderne Herangehensweise an das Traineramt habe überzeugt, wie der SVR in einer Pressemitteilung informiert.



Erste Erfahrungen als Übungsleiter im Herrenbereich sammelte der neue Hoffnungsträger während seiner Ausbildung zur C-Lizenz in seiner Funktion als Co-Trainer beim FC Dießfurt. Im Anschluss hospitierte er beim SC Luhe-Wildenau in der Landesliga und übernahm dann beim SV Kohlberg erstmals die alleinige Verantwortung als Chefcoach. Eine Eingewöhnungszeit benötigt Emmerich nicht, hat er doch bereits seit der Winterpause am Spiel- und Trainingsbetrieb beim SVR teilgenommen. Er kennt also Mannschaft und Gegebenheiten schon sehr gut.





Wie Lukas Emmerich in einer ersten Stellungnahme gegenüber FuPa erklärt, habe er von Beginn an den Eindruck gewonnen, dass hier ein sehr gut geführter Verein mit einer familiären Atmosphäre gelebt wird. „Besonders beeindruckt hat mich, dass mein Vorgänger Rainer Wegmann zehn Jahre als Trainer tätig war. Dies spricht auch für einen außergewöhnlichen Zusammenhalt und für eine Vereinskultur, die unabhängig von Auf- oder Abstiegen von Vertrauen und Kontinuität geprägt ist“, so Emmerich. Die Mannschaft bilde einen eingeschworenen Haufen, viele Spieler würden sich bereits seit ihrer Jugendzeit kennen. „Zudem stehen keine bezahlten Spieler auf dem Platz, sondern hier zählt die Identifikation mit dem Verein sowie der Teamgeist. Sehr positiv ist auch, dass der Verein über eine gute zweite Mannschaft verfügt und eine hervorragende Jugendarbeit leistet, die von aktiven und ehemaligen Spielern mitgetragen wird“, fährt der neue SVR-Coach fort, um abschließend seine Vorfreude auf das Kommende auszudrücken: „Der Verein setzt sich ehrliche und erreichbare Ziele, was für mich eine gesunde Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist. Deshalb freue ich mich, dass ich nun ein Teil der SVR-Familie sein darf.“