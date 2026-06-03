Riglasreuth: Lukas Emmerich beerbt Rainer Wegmann

Zehn Jahre ohne Unterbrechung auf der Kommandobrücke beim SV Riglasreuth: Rainer Wegmann (55) hatte bei der in der Kreisklasse West Amberg/Weiden beheimateten Mannschaft ohne Zweifel Maßstäbe gesetzt, die in der heutigen, schnelllebigen Zeit des Amateurfußballs nicht unbedingt an der Tagesordnung sind. Im Herbst der zurückliegenden Jahres hatte der „SVR-Dauerbrenner“ kundgetan, nach dem Ende der Saison 2025/26 seine Tätigkeit beenden zu wollen. So hatten die Verantwortlichen des Vereins aus dem Südwesten des Fichtelgebirges Zeit, sich auf die Suche nach einem Nachfolger zu machen. Nun meldete man Vollzug: Mit dem 39-jährigen Lukas Emmerich aus Parkstein präsentiert man den neuen Übungsleiter, der mit Beginn der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit die sportlichen Geschicke der Truppe aus dem Landkreis Tirschenreuth leiten wird.
Noch vor dem Jahreswechsel 2025 zu 2026 wurde ein erstmaliger Kontakt zu Emmerich hergestellt, worauf sich auch schnell erste Gespräche anschlossen. Dabei konnte Emmerich die Verantwortlichen des Vereins durch seine sympathische und offene Art überzeugen. Zudem bringe er Leidenschaft und viele innovative Ideen mit, die Mannschaft neu auszurichten und das Vereinsleben zu gestalten. Auch seine engagierte und moderne Herangehensweise an das Traineramt habe überzeugt, wie der SVR in einer Pressemitteilung informiert.
Erste Erfahrungen als Übungsleiter im Herrenbereich sammelte der neue Hoffnungsträger während seiner Ausbildung zur C-Lizenz in seiner Funktion als Co-Trainer beim FC Dießfurt. Im Anschluss hospitierte er beim SC Luhe-Wildenau in der Landesliga und übernahm dann beim SV Kohlberg erstmals die alleinige Verantwortung als Chefcoach. Eine Eingewöhnungszeit benötigt Emmerich nicht, hat er doch bereits seit der Winterpause am Spiel- und Trainingsbetrieb beim SVR teilgenommen. Er kennt also Mannschaft und Gegebenheiten schon sehr gut.