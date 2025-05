Rietzler sichert dem FC Memmingen die Top-Position

In einem echten Fußball-Krimi hat der FC Memmingen gegen die SpVgg Unterhaching II noch mit 3:2 gewonnen.Bemerkenswert: Gästetrainer Marc Endres sprach von einem „verdienten Memminger Sieg“, obwohl der Siegtreffer durch FCM-Kapitän Lukas Rietzler so spät fiel und die Memminger ausschließlich aus Standards heraus trafen: Nach einem Freistoß, per Elfmeter und nach einem Eckball. Vor dem Anpfiff war der „Capitano“ als „Spieler der Saison“ (mit 19,5 Prozent der Stimmen in der Publikumsabstimmung) geehrt worden. Rietzler war es auch, der seine Mannschaft unermüdlich in der zweiten Hälfte antrieb und schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Elfmeter mit dem 2:2 im Spiel hielt – er war der neunte sicher verwandelte Strafstoß von ihm. Luis Vetter war zuvor gefoult worden.

Nach einem Auftakt nach Maß mit dem 1:0 für den FC Memmingen durch David Remiger spielten die Hachinger stark auf. Allerdings auch begünstigt durch ungewohnte Memminger Abwehrschwächen drehten Ben Erlmann und Simon Dorfner vorübergehend die Partie. FCM-Coach Matthias Günes gab zu, dass er in der zweiten Hälfte kaum noch Einfluss auf die Spieler hatte. Die machten ihr Ding mit Wucht, drückten leidenschaftlich. Als Rietzler einen wuchtigen Kopfball zum späten Siegtreffer in die Maschen setzte, kannte der Jubel keine Grenzen. (ass)

Schiedsrichter: Thomas Gscheidl (Weiherhof) - Zuschauer: 895

Tore: 1:0 David Remiger (4.), 1:1 Ben Erlmann (35.), 1:2 Simon Dorfner (45.+1), 2:2 Lukas Rietzler (45.+4 Foulelfmeter), 3:2 Lukas Rietzler (90.+3)