Riester: »Das war die letzten Jahre nicht so«

Sie eilen von Sieg zu Sieg und es wirkt so, als wären sie momentan fast unschlagbar. Die SpVgg SV Weiden kommt dieser Tage kaum noch aus dem Feiern heraus. Drei Tage nach dem 1:0-Erfolg in Gebenbach ließ die Mannschaft von Chefcoach Michael Riester am Dienstag beim 2:1 in Neumarkt den nächsten Derbysieg folgen. Acht der letzten neun Spiele wurden gewonnen. Nur gegen Cham ging die SpVgg leer aus. Mittlerweile haben sich die „Remis-Könige“ der Herbstrunde in der Bayernliga Nord aller Abstiegssorgen entledigt.
Natürlich gibt es Gründe, warum es so toll läuft bei den Wasserwerklern. „Zum Erfolg gehören mehrere Punkte dazu und das ist auch bei uns so. Wir sind mittlerweile sehr gefestigt, in dem wir klare Positionen in unserer Aufstellung gefunden haben. Spieler wie Adrian Hoti und Justin Bartl geben der Abwehr eine unglaubliche Sicherheit – im Zusammenspiel mit Patrik Vacek, Felix Behnke oder Moritz Zeitler. Sehr stark, welche Sicherheit nach vorne getragen wird über die „Sechs“ und die komplette Offensive. Das ist der Grundstein“, erklärt Trainer Riester, der weiß: „Wenn die Ergebnisse stimmen, dann wird auch die Stimmung automatisch besser.“ Als eine Art Initialzündung fungierte rückblickend die Niederlage beim Tabellenletzten Großschwarzenlohe im ersten Punktspiel nach der Winterpause. „Im Anschluss haben wir uns mit dem Spielerrat zusammengesetzt, Tacheles gesprochen und die Spieler ein bisschen an der Ehre gepackt.“ Das sollte fruchten. Was folgte waren sechs Siege am Stück. „Zuletzt waren unter den 35 besten Scorern der Liga fünf Weidener. Das zweitbeste Team stellte nur drei Spieler. Das ist schon ein Zeichen, dass wir sehr ausgeglichen sind und dahingehend nicht so ausrechenbar sind“, führt Riester einen weiteren Erfolgs-Aspekt an.
Die neuen Weidener Trümpfe bekam unter der Woche der ASV Neumarkt zu spüren. Josef Rodler und der eingewechselte Jahi Sylejmani trafen beim 2:1-Sieg. Die Tore vorgelegt hatten die Flügelspieler Niklas Lang und Moritz Zeitler. „Unsere Abwehr stand sehr sicher. Beim Gegentor hatten wir einen Fehlpass drin, was ich aber auch verzeihe, weil ich eben auch das mutige Spiel spielen lasse. Ich will nicht nur Bälle schlagen, sondern ein Aufbauspiel haben“, sagt Riester. Während des Spiels änderte Weidens Trainer dreimal das System, baute von einer anfänglichen Dreier-Abwehrkette auf eine Viererkette um. „Das war der Gamechanger und hat uns mitunter den Sieg gebracht. Wir sind mittlerweile so weit in der Entwicklung, dass wir unterm Spiel mühelos das System ändern können. Durch die Entwicklung und Trainingsarbeit haben wir jetzt die Möglichkeit dazu. Das war die letzten Jahre nicht so.“