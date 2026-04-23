Riester: »Das war die letzten Jahre nicht so« Für den tollen Lauf der SpVgg SV Weiden nach der Winterpause gibt es Gründe +++ Entwarnung bei Kapitän Felix Behnke von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Acht Siege aus den letzten neun Partien: Die Spieler der SpVgg SV Weiden kommen zurzeit kaum noch aus dem Feiern heraus. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Sie eilen von Sieg zu Sieg und es wirkt so, als wären sie momentan fast unschlagbar. Die SpVgg SV Weiden kommt dieser Tage kaum noch aus dem Feiern heraus. Drei Tage nach dem 1:0-Erfolg in Gebenbach ließ die Mannschaft von Chefcoach Michael Riester am Dienstag beim 2:1 in Neumarkt den nächsten Derbysieg folgen. Acht der letzten neun Spiele wurden gewonnen. Nur gegen Cham ging die SpVgg leer aus. Mittlerweile haben sich die „Remis-Könige“ der Herbstrunde in der Bayernliga Nord aller Abstiegssorgen entledigt.

Natürlich gibt es Gründe, warum es so toll läuft bei den Wasserwerklern. „Zum Erfolg gehören mehrere Punkte dazu und das ist auch bei uns so. Wir sind mittlerweile sehr gefestigt, in dem wir klare Positionen in unserer Aufstellung gefunden haben. Spieler wie Adrian Hoti und Justin Bartl geben der Abwehr eine unglaubliche Sicherheit – im Zusammenspiel mit Patrik Vacek, Felix Behnke oder Moritz Zeitler. Sehr stark, welche Sicherheit nach vorne getragen wird über die „Sechs“ und die komplette Offensive. Das ist der Grundstein“, erklärt Trainer Riester, der weiß: „Wenn die Ergebnisse stimmen, dann wird auch die Stimmung automatisch besser.“ Als eine Art Initialzündung fungierte rückblickend die Niederlage beim Tabellenletzten Großschwarzenlohe im ersten Punktspiel nach der Winterpause. „Im Anschluss haben wir uns mit dem Spielerrat zusammengesetzt, Tacheles gesprochen und die Spieler ein bisschen an der Ehre gepackt.“ Das sollte fruchten. Was folgte waren sechs Siege am Stück. „Zuletzt waren unter den 35 besten Scorern der Liga fünf Weidener. Das zweitbeste Team stellte nur drei Spieler. Das ist schon ein Zeichen, dass wir sehr ausgeglichen sind und dahingehend nicht so ausrechenbar sind“, führt Riester einen weiteren Erfolgs-Aspekt an.



Die neuen Weidener Trümpfe bekam unter der Woche der ASV Neumarkt zu spüren. Josef Rodler und der eingewechselte Jahi Sylejmani trafen beim 2:1-Sieg. Die Tore vorgelegt hatten die Flügelspieler Niklas Lang und Moritz Zeitler. „Unsere Abwehr stand sehr sicher. Beim Gegentor hatten wir einen Fehlpass drin, was ich aber auch verzeihe, weil ich eben auch das mutige Spiel spielen lasse. Ich will nicht nur Bälle schlagen, sondern ein Aufbauspiel haben“, sagt Riester. Während des Spiels änderte Weidens Trainer dreimal das System, baute von einer anfänglichen Dreier-Abwehrkette auf eine Viererkette um. „Das war der Gamechanger und hat uns mitunter den Sieg gebracht. Wir sind mittlerweile so weit in der Entwicklung, dass wir unterm Spiel mühelos das System ändern können. Durch die Entwicklung und Trainingsarbeit haben wir jetzt die Möglichkeit dazu. Das war die letzten Jahre nicht so.“





Weidens Cheftrainer Michael Riester hatte in Neumarkt mit der Einwechslung des Siegtorschützen Jahi Sylejmani ein glückliches Näschen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink





Einen kleinen Schockmoment gab es kurz vor der Halbzeitpause.



Einen kleinen Schockmoment gab es kurz vor der Halbzeitpause. Felix Behnke prallte bei einem Luftduell mit einem Neumarkter Spieler zusammen. Dabei trug der Weidener Kapitän eine größere Beule davon und klagte zunächst über ein eingeschränktes Sichtfeld. Tags darauf gab es Entwarnung. „Er war zur Abklärung im Regensburger Klinikum. Einblutungen gab es keine. Ihm geht's sehr gut. Die Kopfschmerzen und Sichtfeldeinschränkung sind weg“, informiert Michael Riester. Später in der Kabine hielten zwei Mitspieler das Trikot von Behnke, aber auch das von Youngster Paul Reitzig , in die Kamera. „Paul ist erfolgreich am Kreuzband operiert worden. Er ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Mannschaft. Toll, wie schnell er sich integriert hat“, lobt der Coach.





Die aktuelle Formstärke der Nord-Oberpfälzer wird am morgigen Freitag so richtig auf den Prüfstand gestellt. Bayernliga-Spitzenreiter und Regionalliga-Anwärter SC Eltersdorf gibt seine Visitenkarte im Sparda Bank-Stadion ab. Der Druck liegt auf Seiten der Gäste. Riester spricht von einem „absoluten Highlight und absoluten Gradmesser für uns“. In seinen Augen ist Eltersdorf die „beste Truppe der Liga. Tolle Vereinsstruktur, toller Trainer, tolle Mannschaft mit unglaublich geilen Kickern“. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf dieses Heimspiel. „Ich habe null Komma null ein Problem damit, wenn uns wer schlägt, der mehr Qualität hat als wir. Nur dann habe ich ein Problem, wenn wir die Weidener Tugenden – Kampf, Leidenschaft, eklig sein – nicht auf den Platz bringen. Wenn wir aber die Tugenden zeigen und alles gegeben haben, erkennt das auch der Weidener Zuschauer an. Das ist das Schöne.“ Den „Quecken“ verspricht Riester einen großen Kampf: „Eltersdorf braucht einen Sahnetag, um uns zu Hause zu schlagen.“ Die fünfköpfige Ausfallliste umfasst Reitzig, Kautz, Bauer, Vacek und Pühler. Der zuletzt beruflich verhinderte Moritz Hügel ist zurück.