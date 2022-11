Rießelmann-Rücktritt: Statement 1. Mannschaft STATEMENT 1. MANNSCHAFT vom 17.11.2022: Mannschaft 100% hinter Henning Rießelmann

Die Aussage, die Henning in der Halbzeitpause gegenüber dem Bremer SV aus der Emotion heraus getätigt hat, empfinden wir als gesamtes Team ebenfalls als nicht korrekt und distanzieren uns, genau wie Henning Rießelmann, von jeder Art der Diskriminierung. Das haben wir, und auch Henning, in den letzten Tagen immer wieder deutlich gemacht.

Wir sind alle der Meinung, dass ein Mensch, der sich so aufrichtig zeigt, eine zweite Chance verdient hat. Wir erinnern alle, dass Henning Rießelmann den Weg nach Bremen angetreten ist, und sich aufrichtig und ehrlich bei allen Beteiligten entschuldigt hat. Henning hat proaktiv an der Aufarbeitung dieses Falls mitgearbeitet und hat sich nicht versteckt, sondern stand zu seinem Fehler.

Wir leben offenbar heute in einer Zeit, in der Fehler nicht mehr verziehen werden. Wir leben offenbar in einer Zeit, in der es sich Menschen, und auch Medien, zum Ziel machen, auf Andere einzutreten. Die mediale Berichterstattung über unseren Trainer und Sportlichen Leiter in den letzten Tagen glich einer Hetzjagd. Die Kommentare in den sozialen Netzwerken und Messengerdiensten waren menschenverachtend. Wir, als Mannschaft, kritisieren und verurteilen das auf’s Schärfste. Wir wollen hiermit ein ganz klares Statement setzen:

Wir, die 1. Herrenmannschaft vom TuS Blau-Weiß Lohne, stehen uneingeschränkt und zu 100% zu Henning Rießelmann, der uns in den vergangenen vier Jahren vorgelebt hat, was Teamgeist, Ehrlichkeit, Soziales Verhalten und Erfolgsbessenheit überhaupt heißt. Henning Rießelmann hat uns Werte vorgelebt, die nichts mit dem Henning zu tun haben, wie er in den Medien in den letzten Tagen dargestellt wurde.

Das gesamte Team bedankt sich bei Henning für die wirklich „geile Zeit“, in der wir von der Landesliga bis in die Regionalliga aufgestiegen sind. Unvergessen auch der Pokalsieg von Hannover, vor 1.000 mitgereisten Lohnern. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Die Belohnung für die Mühen von allen, war der damit verbundene Einzug in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. Hier durften wir alle einen historischen Tag beim Spiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg erleben. Diese Erfolge werden für immer mit dem Namen Henning Rießelmann verbunden sein!

DANKE, HENNING! FÜR ALLES!