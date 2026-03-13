Rießelmann bekennt sich zur Zukunft von Kickers Emden

Nach seinen Worten sei die Ausgliederung nie aus persönlichen Motiven angestrebt worden. Vielmehr habe es dabei um bessere strukturelle Voraussetzungen für eine nachhaltige Planung der ersten Mannschaft gegangen. Ohne diese Struktur werde der Weg zwar anspruchsvoller, dennoch wolle man die Entwicklung weiter vorantreiben. Rückhalt aus Verein und Fans als entscheidender Faktor

Eine wichtige Rolle für die Entscheidung spielte der Rückhalt innerhalb des Vereins. Sowohl der Vorstand als auch Teile der aktiven Fanszene hätten ihre Unterstützung signalisiert. Diese Rückendeckung sei für ihn persönlich von großer Bedeutung gewesen, betonte Rießelmann. In den vergangenen Tagen habe es zahlreiche Gespräche gegeben, um die Möglichkeiten für die kommende Saison realistisch auszuloten. Dabei gehe es vor allem darum, einen Etat seriös darzustellen und auf einer ehrlichen Grundlage zu planen. „Für uns ist wichtig, dass wir ehrlich planen und keine Luftschlösser bauen“, sagte Rießelmann.