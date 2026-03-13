Rießelmann bekennt sich zur Zukunft von Kickers Emden

Nach seinen Worten sei die Ausgliederung nie aus persönlichen Motiven angestrebt worden. Vielmehr habe es dabei um bessere strukturelle Voraussetzungen für eine nachhaltige Planung der ersten Mannschaft gegangen. Ohne diese Struktur werde der Weg zwar anspruchsvoller, dennoch wolle man die Entwicklung weiter vorantreiben.
Rückhalt aus Verein und Fans als entscheidender Faktor
Eine wichtige Rolle für die Entscheidung spielte der Rückhalt innerhalb des Vereins. Sowohl der Vorstand als auch Teile der aktiven Fanszene hätten ihre Unterstützung signalisiert. Diese Rückendeckung sei für ihn persönlich von großer Bedeutung gewesen, betonte Rießelmann.
In den vergangenen Tagen habe es zahlreiche Gespräche gegeben, um die Möglichkeiten für die kommende Saison realistisch auszuloten. Dabei gehe es vor allem darum, einen Etat seriös darzustellen und auf einer ehrlichen Grundlage zu planen. „Für uns ist wichtig, dass wir ehrlich planen und keine Luftschlösser bauen“, sagte Rießelmann.
Realistische Planung und Fokus auf Klassenerhalt
Die Rahmenbedingungen werden sich nach seinen Worten verändern. Der Verein müsse künftig mit geringeren finanziellen Möglichkeiten arbeiten und kreativer agieren. Gleichzeitig werde es entscheidend sein, als Gemeinschaft enger zusammenzurücken. In den kommenden Wochen werde sich zeigen, wer bereit sei, diesen Weg gemeinsam mitzugehen.
Sportlich bleibt die Zielsetzung dennoch klar. Der BSV wolle weiterhin eine junge und hungrige Mannschaft formen, die eine klare Spielidee verfolgt und den Fans attraktiven Fußball bietet. Parallel dazu sollen auch die Strukturen rund um den Verein weiterentwickelt werden, möglicherweise in kleineren Schritten.
Das Thema Ausgliederung soll für den sportlichen Alltag zunächst keine Rolle mehr spielen. Zwar arbeite der Vorstand weiterhin an möglichen Lösungen, im täglichen Geschäft konzentriere man sich jedoch auf andere Aufgaben. „Jetzt konzentrieren wir uns auf das Tagesgeschäft und gehen mit Ruhe und Sorgfalt in die Gespräche für die neue Saison“, erklärte Rießelmann.
Im Mittelpunkt steht dabei ein sportliches Ziel, das für die weitere Entwicklung entscheidend ist: der Klassenerhalt. Nur wenn dieser erreicht wird, sieht Rießelmann eine stabile Grundlage, um die Arbeit auch in der kommenden Saison erfolgreich fortzuführen.