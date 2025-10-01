»Riesiges Kompliment«: Young Boys Balkan holen ersten Bundesliga-Punkt

Das Abenteuer Futsal-Bundesliga hat sein erstes Highlight: am vergangenen Samstag feierten die Young Boys Balkan in einem wahren Herzschlagfinale ihren ersten Punkt in der deutschen Bel-Etage. Im Auswärtsmatch bei Liria Berlin bescherte Andreas Berovic seinem Team sechs Sekunden vor Schluss den 2:2-Ausgleich und brachte damit im dritten Saisonspiel erstmals etwas Zählbares auf die Habenseite der Pfarrkirchener Futsal-Truppe.

Mit dem klaren Vorsatz, die Anfangsphase nicht wie in den ersten beiden Partien zu verschlafen, trat die Mannschaft von Coach Almedin Ljutic die Reise in die Hauptstadt an und zeigte von Beginn an eine konzentrierte Leistung. Zwar gingen die Gastgeber in Führung, doch die Niederbayern ließen sich nicht beirren und kamen durch Qail Idrizi zum verdienten Ausgleich. Kurz darauf hatte Mirza Idrizovic sogar die große Möglichkeit, die Partie komplett zu drehen. Für Diskussionen sorgten in der Folge einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, darunter eine nicht geahndete Tätlichkeit auf Seiten des Heimteams - so ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

"Ich war krankheitsbedingt dieses Mal nicht dabei, habe das Spiel aber natürlich im Livestream gesehen und mitgefiebert. Riesiges Kompliment an die Mannschaft, was sie an diesem Spieltag geleistet hat. Wir waren von der ersten Minute an konzentriert, sind in der Defensive gut gestanden und haben immer gefährliche Nadelstiche nach vorne gesetzt. In den letzten zwei Spielen haben wir immer die erste Halbzeit verschlafen und immer die letzten Sekunden der ersten Hälfte schmerzhafte Gegentore bekommen, die auch spielentscheidend waren. Aber dieses Mal war das Glück mal auf unserer Seite", berichtet der sportliche Leiter Helmut Berlehner.