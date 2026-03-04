Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
"Riesiges Highlight": Stimmen zur Mittelrheinpokal-Auslosung
Halbfinalpartien im Mittelrheinpokal wurden am Dienstagabend ausgelost
von Andreas Santner · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser
Nach dem Sieg über den Siegburger SV wartet auf Viktoria Köln das nächste Mittelrheinliga-Top-Team. – Foto: Boris Hempel
Die Auslosung der Halbfinalpartien am Dienstagabend bescherte ein Regionalliga-internes Duell. Auf den Mittelrheinliga-Zweiten Hohkeppel wartet das wohl schwerste los.
"Werden alles reinwerfen"
"Natürlich ist es für unseren Verein ein riesiges Highlight, zu Hause gegen einen Drittligisten zu spielen. Viktoria Köln ist meiner Meinung nach der klare Favorit auf den Pokalsieg, und gefühlt wartet ab diesem Punkt auch die größtmögliche Herausforderung auf uns", so Hohkeppels Coach Abdullah Keseroglu nach der Auslosung.
Im Pokal sei jedoch alles möglich und der Titelanwärter der Mittelrheinliga rechnet sich auf heimischer Anlage durchaus etwas aus. "Viele Spiele sind eng verlaufen. Wir freuen uns auf jede Partie, die wir zu Hause bestreiten dürfen. Wir werden auf jeden Fall alles reinwerfen, All-in gehen und versuchen, das Spiel zu gewinnen", gibt sich der 38-Jährige kämpferisch.
Neuauflage der Partie von Wochenende
Das Halbfinale im Mittelrheinpokal bringt ein reines Regionalliga-Duell: Der SC Fortuna Köln trifft auf den Bonner SC. Gespielt wird im Südstadion, wo die Mannschaft von Trainer Matthias Mink Heimrecht genießt.
Damit kommt es zu einem schnellen Wiedersehen der beiden Teams. Erst am vergangenen Sonntag standen sich Fortuna Köln und die Rheinlöwen im Regionalliga-Alltag gegenüber. Die Partie im Südstadion endete 0:0.
Ursprünglich sind die Halbfinalspiele für den Zeitraum 24. bis 26. März angesetzt. Allerdings steht beim Bonner SC in diesem Zeitraum bereits ein anderes Pflichtspiel an. Das Team von BSC-Trainer Björn Mehnert bestreitet in diesem Zeitraum die Nachholpartie gegen die zweite Mannschaft des VfL Bochum. Dementsprechend muss für dieses Halbfinale noch ein passender Termin gefunden werden.