"Riesiges Highlight": Stimmen zur Mittelrheinpokal-Auslosung

"Werden alles reinwerfen"

"Natürlich ist es für unseren Verein ein riesiges Highlight, zu Hause gegen einen Drittligisten zu spielen. Viktoria Köln ist meiner Meinung nach der klare Favorit auf den Pokalsieg, und gefühlt wartet ab diesem Punkt auch die größtmögliche Herausforderung auf uns", so Hohkeppels Coach Abdullah Keseroglu nach der Auslosung.

Im Pokal sei jedoch alles möglich und der Titelanwärter der Mittelrheinliga rechnet sich auf heimischer Anlage durchaus etwas aus. "Viele Spiele sind eng verlaufen. Wir freuen uns auf jede Partie, die wir zu Hause bestreiten dürfen. Wir werden auf jeden Fall alles reinwerfen, All-in gehen und versuchen, das Spiel zu gewinnen", gibt sich der 38-Jährige kämpferisch.