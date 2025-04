Luca Glanz (li.) wird von Ansbachs Sportlichem Leiter Christoph Hasselmeier vorgestellt. – Foto: Instagram SpVgg Ansbach

»Riesiges Entwicklungspotential«: 2 Hoffnungsträger für Ansbach Luca Glanz und Robin Hilpert werden aus der U19 in die erste Mannschaft hochgezogen

Die SpVgg Ansbach bastelt am Kader für die neue Saison. Das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern. Die 09er müssen Abschied nehmen von den beiden verdienten Spielern Michael Sperr und Sebastian Heid, die nach der Saison ihre Zelte im Xaver-Bertsch-Sportpark abbrechen (FuPa berichtete!). Mit Luca Glanz und Robin Hilpert können die Ansbacher aber nun auch die ersten Neuzugänge bekanntgeben. Wobei die beiden nicht neu sind in Ansbach: Das Duo wird aus der eigenen U19 in die erste Mannschaft hochgezogen. Von den Youngsters halten die Verantwortlichen sehr viel.

"Es ist ein großartiges Zeichen für unseren Verein, dass es zwei Spieler aus der eigenen Jugend geschafft haben, den Sprung in die Herrenmannschaft zu vollziehen. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig uns die Förderung und Entwicklung junger Talente ist. Beide Jungs haben noch ein riesiges Entwicklungspotential und wir sind gespannt, wie sie sich in den kommenden Monaten und Jahren weiterentwickeln werden", erläutert Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier.

Der 34-Jährige gibt auch einen Einblick, was die Ansbacher konkret mit den beiden Hoffnungsträgern vorhaben: "Das Ziel ist, sie mit einer guten und kontinuierlichen Trainingsarbeit Schritt für Schritt an den Herrenbereich heranzuführen. Wir möchten ihnen die nötige Unterstützung und das Umfeld bieten, damit sie ihr volles Potential entfalten können. Wir würden uns sehr freuen, wenn sie einen ähnlichen Weg in der ersten Mannschaft gehen wie viele ehemalige Jugendspieler, die bereits ihren Platz in der Herrenmannschaft gefunden haben."