Nico Fundel (Mitte) will den Schritt Richtung Profifußball gehen. – Foto: Frank Scheuring

»Riesiger Aderlass«: Zahlreiche Abgänge beim FV Illertissen Einige Leistungsträger werden den FVI nach der Saison verlassen

Der FV Illertissen mischt regelmäßig vorne mit in der Regionalliga Bayern. Auch in dieser Saison gehört der FVI wieder zu den Topteams und steht zudem im Landespokal-Finale, wo es am 24. Mai gegen die SpVgg Unterhaching um den Einzug in den DFB-Pokal geht. Allerdings stoßen die Schwaben aus dem Landkreis Neu-Ulm auch immer wieder an ihre Grenzen. So haben die Illertisser auch dieses Mal abgewunken und keinen Lizenzantrag für die 3. Liga gestellt. Die fehlende Perspektive Richtung professioneller Fußball beschert den Illertissern auch dieses Jahr wieder einige Abgänge...

Karl-Heinz Bachthaler, der seit dem überraschenden Abgang von Sportvorstand Sergio Pereira wieder mit die Fäden im Hintergrund zieht, sagt ohne Umschweife: "Uns steht ein riesiger Aderlass bevor." Mehr als ein halbes Dutzend Akteure werden den Verein verlassen. Die Leihspieler Marco Mannhardt (SC Verl), Eliot Muteba (1860 München) und Keeper Markus Ponath (FC Ingolstadt 04) werden laut Bachthaler zu ihren Klubs zurückkehren. Darüber hinaus haben Nico Fundel, Liam Omore, Marin Pudic und Gökalp Kilic klar signalisiert, dass sie ihre sportliche Zukunft nicht in Illertissen sehen. Das Quartett will den oft beschworenen nächsten Schritt machen und den Sprung in den Profifußball oder zumindest zu einem Verein wagen, der unter professionellen Bedingungen arbeitet.

Markus Ponath kehrt zum FC Ingolstadt zurück. – Foto: Schleicher





Niklas Jeck, der im Sommer 2023 von Wormatia Worms nach Illertissen gekommen war, hat Bachthaler in einem Gespräch mitgeteilt, dass er sich nach zwei Jahren wieder Richtung ostdeutsche Heimat orientieren will. "Das ist eben unser Los, dass Spieler bei uns die Regionalliga als Sprungbrett nutzen und wir sie dann ziehen lassen müssen", weiß Bachthaler. Wie sollen die schwerwiegenden Abgänge ersetzt werden? "Wir werden wieder junge, talentierte und hungrige Spieler aus der Region holen und versuchen, die Lücken zu schließen. Es wird schwer, aber wir werden keinesfalls die weiße Fahne hissen", so Bachthaler. Und gelänge den Illertisser Pokalexperten gegen Unterhaching erneut ein Coup, ließe sich der ein oder andere Akteur mit der Aussicht auf ein reizvolles DFB-Pokalspiel gegen einen klangvollen Namen des deutschen Fußballs sicher leichter an die Iller locken…