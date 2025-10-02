Mit vereinten Kräften wollen die Eppinger (schwarz) am Freitag drei Punkte zum Feiertag. – Foto: Brian Wirth

Riesige Abstiegszone Landesliga Rhein-Neckar +++ Türkspor Eppingen hat gegen Schwetzingen ein Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust

Nach rund einem Viertel der Saison muss sich mehr als die halbe Landesliga mit dem Thema Abstieg beschäftigen. Türkspor Eppingen und die SG Kirchardt gehören ebenfalls dazu, wobei die Saisonverläufe der beiden doch recht unterschiedlich sind. Während die Eppinger lange ganz unten standen, sind die Kirchardter mit elf Zählern Elfter und haben noch zwei Partien in der Hinterhand. Sie könnten also einen großen Sprung nach vorne machen, sollten sie diese gewinnen. Auf Türkspor wartet am Freitag ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Um 15 Uhr kommt mit dem SV 98 Schwetzingen das Schlusslicht in die Fachwerkstadt.

Ein paar Punkte sind immerhin eingesammelt, es hätte aber auch schon mehr sein können. Das Paradebeispiel für den bisherigen Saisonverlauf ist die 2:4-Niederlage vergangenen Sonntag beim FC Dossenheim. "Das war echt bitter, da hätten wir nicht ohne etwas Zählbares rausgehen müssen", sagt Mehmet Öztürk. Der Trainer von Türkspor Eppingen musste mitansehen, wie seine Schützlinge mehrere erstklassige Gelegenheiten liegen ließen und dann die beiden Treffer zum 1:1 und 1:2 nach gleichem Muster im Anschluss an Eckbälle kassierten. Am Ende ließen die Eppinger nichts unversucht und als sie die Defensive nach und nach lockerten, kassierten sie in der Schlussminute den 2:4-Endstand.