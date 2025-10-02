Riesige Abstiegszone

Nach rund einem Viertel der Saison muss sich mehr als die halbe Landesliga mit dem Thema Abstieg beschäftigen. Türkspor Eppingen und die SG Kirchardt gehören ebenfalls dazu, wobei die Saisonverläufe der beiden doch recht unterschiedlich sind. Während die Eppinger lange ganz unten standen, sind die Kirchardter mit elf Zählern Elfter und haben noch zwei Partien in der Hinterhand. Sie könnten also einen großen Sprung nach vorne machen, sollten sie diese gewinnen. Auf Türkspor wartet am Freitag ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Um 15 Uhr kommt mit dem SV 98 Schwetzingen das Schlusslicht in die Fachwerkstadt.
Ein paar Punkte sind immerhin eingesammelt, es hätte aber auch schon mehr sein können. Das Paradebeispiel für den bisherigen Saisonverlauf ist die 2:4-Niederlage vergangenen Sonntag beim FC Dossenheim. "Das war echt bitter, da hätten wir nicht ohne etwas Zählbares rausgehen müssen", sagt Mehmet Öztürk.
Der Trainer von Türkspor Eppingen musste mitansehen, wie seine Schützlinge mehrere erstklassige Gelegenheiten liegen ließen und dann die beiden Treffer zum 1:1 und 1:2 nach gleichem Muster im Anschluss an Eckbälle kassierten. Am Ende ließen die Eppinger nichts unversucht und als sie die Defensive nach und nach lockerten, kassierten sie in der Schlussminute den 2:4-Endstand.
Nun sind die anvisierten acht Punkte aus den vier Partien gegen Neuenheim, Nußloch, Dossenheim und diesen Freitag zuhause gegen den SV 98 Schwetzingen nicht mehr zu erreichen. "Dennoch sind aus dieser Phase noch sechs Punkte drin und die wollen wir jetzt natürlich auch einfahren", zählt für Türkspors Trainer gegen die Spargelstädter nur ein Dreier.
Es ist gleichzeitig ein Sechs-Punkte-Spiel, der Sinsheimer Aufsteiger ist 16. und somit Drittletzter, während Schwetzingen die Rote Laterne innehat. Für Öztürk kommt es dann zu einem schönen Wiedersehen. Schwetzingens aktueller Coach Bartosz Franke war vergangene Saison sein Co. beim VfR Mannheim II. Vor Wochenfrist nutzte der 48-Jährige die Gelegenheit Schwetzingen bei seinem 1:1 gegen den SC Rot-Weiß Rheinau zu beobachten und hat dabei sicher einige wichtige Eindrücke aufschnappen können.