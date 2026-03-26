Riesig: Lucas Kruel wird deutscher Futsal-Nationalspieler Für den „Dauerbrenner“ von Jahn Regensburg geht mit der erstmaligen Nominierung ein Traum in Erfüllung von Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Lucas Kruel (links) ist Mitte April bei der deutschen Futsal-Nationalmannschaft dabei. – Foto: IMAGO / Pressefoto Baumann

Ein Spieler von Jahn Regensburg bei der deutschen A-Nationalmannschaft? Im Fußball wäre das natürlich utopisch. Im Futsal wird das nun Realität. Lucas Kruel, der Dauerbrenner, Spielertrainer und Kapitän des SSV Jahn 1889 Regensburg, wurde erstmals für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft nominiert. Und das mit „zarten“ 35 Jahren.

Das ist eine ganz tolle Geschichte für die Jahn-Futsaler. Für den Brasilianer selbst, der seit vergangenem Sommer mit der deutschen Staatsbürgerschaft ausgestattet ist, geht mit dieser Nominierung ein Traum in Erfüllung. „When the dream comes true (dt.: Wenn der Traum wahr wird)“, schreibt Kruel in Instagram und bezeichnet den Jahn als „zweite Familie“. Im Lager des zweimaligen deutschen Futsal-Meisters ist die Freude ebenfalls groß: „Wir freuen uns für unseren Kapitän und Spielertrainer, die Erfahrung für sich und was er in den Verein zurückbringt und gleichzeitig auch ein Zeichen an unsere Jungs und den Nachwuchs: niemals aufgeben, hart arbeiten, nichts ist unmöglich. Harte Arbeit zahlt sich aus“, kommentiert Abteilungsleiter Oliver Vogel, der im Jahr 2015 gemeinsam mit Kruel die Futsal-Abteilung des SSV Jahn 1889 ins Leben ruf.



Seit elf Jahren ist Lucas Kruel bei den Regensburger Hallencracks. Als Spielertrainer übernimmt er viel Verantwortung. Auf dem Parkett gibt es den Takt vor. Nicht nur sportlich ist er hier heimisch geworden, auch privat und beruflich hat er Wurzeln geschlagen. Mittlerweile ist er Papa. Sportlich folgt jetzt der nächste Meilenstein. Die erstmalige Nominierung für die Nationalmannschaft – am gestrigen Mittwoch wurde der Kader für die Länderspiele gegen Italien (11. April in Lüneburg) und Kroatien (14. April in Hamburg) bekanntgegeben – ist auch ein Lohn für harte Arbeit.





Denn: Kruel „brennt“ auch mit 35 Jahren noch und arbeitet weiterhin fleißig an sich. „Er gibt immer 100 Prozent für sein Team und seine Kollegen“, lobt Vogel. Was das ganz gut unterstreicht: Zuletzt kämpfte sich Kruel aus einer mehrmonatigen Verletzung (Syndesmosebandriss) zurück – inklusive harter Reha-Arbeit – und gab Ende Februar sein Comeback nach längerer Leidenszeit. Jetzt bleibt abzuwarten, wie viele Spielminuten der Brasilianer Mitte April im Trikot der Nationalmannschaft sammeln wird beziehungsweise ob er überhaupt eingesetzt wird. Allein die Nominierung an sich ist aber schon bemerkenswert. Zumal der Regensburger der einzige Spieler eines bayerischen Vereins ist, der im Kader für die nächsten beiden Länderspiele steht.