Riesenumbruch im Landesliga-Team des VfB 03 Hilden

Auch in sportlicher Hinsicht sind die Verantwortlichen des VfB 03 in diesen Tagen gefordert. Nach der spät verkündeten Nachricht, dass das Landesliga-Team in der kommenden Saison mit einem stark gekürzten Etat zurechtkommen muss, war abzusehen, dass viele Spieler der Reserve den Verein verlassen. Nicht nur wegen des Geldes, sondern auch aus Verärgerung über die schlechte Kommunikation. Zumal zwischenzeitlich sogar der komplette Rückzug der Mannschaft im Raum stand.

Höher hinaus geht es für Leon Feher. Der Torhüter stammt aus dem eigenen Nachwuchs und stand seinerzeit im Hildener U19-Team, das für eine Saison in der Bundesliga spielte und auf dem Rasen gegen den Nachwuchs bekannter Profiklubs kämpfte. In der kommenden Saison tritt er in der Oberliga für den 1. FC Monheim an. Das gilt überraschend auch für Timm Bungert, der im November 2024 im Spiel beim TVD Velbert sein Oberliga-Debüt feierte und mit dem späten Ausgleich zum 2:2 krönte. Daniel Ivezic hingegen wechselt zum Landesliga-Aufsteiger 1. FC Wülfrath.

Bereits länger stehen die folgenden Abgänge fest: Tim Tiefenthal, Gianluca de Meo, Moritz Holz, Paul Hoffmeister und Hendrik Schnittert (alle Sparta Bilk), Jan Tkacik, Till Arne Consilius (beide SC Unterbach), Robin Weyrather (DJK TuSA 06 Düsseldorf), Ibrahim Jaha (SG Unterrath). Dazu sind Fabio Bachmann, Etienne Feese, Dominik Rodrigues Figueiredo und wohl auch Neuling Shuto Utsugi und Leon Prokhsi aus der U 19 fest für den Oberliga-Kader eingeplant – Stand jetzt.

Neue lassen auf sich warten

Wie sich das Hildener Landesliga-Team in der nächsten Saison aufstellt? Die Antwort seitens des VfB 03 wird wohl noch etwas auf sich warten lassen, zumal der Sportliche Leiter Toni Molina sich nicht in die Karten schauen lassen will. Nach einem „Spieler-Casting“ auf der Anlage an der Hoffeldstraße Mitte Mai konstatierte er: „Wir sind inzwischen ganz weit, haben zwölf Feldspieler. Fest steht alles aber erst nach dem 30. Juni.“

In zwei Wochen steht dann auch fest, ob sich die A-Junioren des VfB 03, die die reguläre Meisterschaftsrunde auf Rang sieben abschlossen, in der Relegation erneut für die Niederrheinliga qualifizieren. Oder die B-Junioren als Tabellenzweiter der Leistungklasse Düsseldor den Aufstieg in die Niederrheinliga schaffen. Damit verbunden ist die Hoffnung des Klubs, auch aus Konstengründen, in Zukunft mehr Talente aus den eigenen Reihen für den Oberliga-Kader rekrutieren zu können. Die entscheidenden Partien in den Vierer-Gruppen steigen am 22. und 29. Juni.

Sicher haben lediglich die Hildener C-Junioren den Klassenerhalt als Tabellenzweiter der Niederrheinliga.