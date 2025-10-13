Riesenüberraschung in Beringen - Spitze wieder beisammen

Die 8. Runde der Zweitliga-Gruppe 2 wurde geprägt von vielen Toren und einer dicken Überraschung, die den Aufstiegskampf wieder anheizt. Die beiden heissen Verfolger konnten ihre Spiele gewinnen und im Mittelfeld rücken die Teams nahe zusammen.

Nach einem weiteren Konter erfolgte nach dem Pausentee durch Luca Tranquilli die 3:1-Vorentscheidung. Während Beringen, bei dem Ex-Profi Gianluca Frontino etwas mehr als eine halbe Stunde zum Zug kam, ein Lebenszeichen im Abstiegskampf von sich gibt, muss der SCV einen ärgerlichen Dämpfer einstecken. Die alleinige Tabellenführung sind die Winterthurer vorerst los.

Vor dem Spiel deutete nichts auf einen Schaffhauser Sieg. Immerhin trennten die beiden Mannschaften 21 Punkte. Beringen Agierte deshalb auch mit einer enorm defensiven Einstellung, stand tief und überliess den Gästen den Ball. Mit einzelnen Nadelstichen sollte es für den FCB nach vorne gehen. In der 23. Minute konnte Riabets die Hausherren durch einen Handspenalty in Front schiessen. SCV-Debütant Siem Amanuel hatte mit seinem Ausgleichstor in der 31. Minute noch den Ausgleich parat. Doch bereits in der 45. Minute erzielte Riabets die neuerliche Führung für die die Schaffhauser.

Vor einer Woche fragte man sich noch, wer den verlustpunktlosen SC Veltheim in dieser Saison aufhalten soll. Die Sensation schaffte ausgerechnet der bisher noch punktlose FC Beringen.

Dem FCG gelingt damit nach Zwischentief ein Befreiungsschlag. "Christen kann mit seiner Präsenz und seiner anpackenden Art das ganze Team besser machen." lässt sich Gossau-Trainer Andreas Häsler auf zo-online.ch zitieren . Für Küsnacht hingegen geht die Talfahrt weiter.

Der FC Küsnacht wollte beim kriselnden FC Gossau endlich den langersehnten ersten Dreier der Saison einfahren. Doch die Seebuben erlitten im Oberland einen Schiffbruch. Wie bereits eine Woche zuvor stand es bereits zur Pause 0:4. Riley Christen, Gossaus Stürmer, erzielte in der 23., der 37. und der 42. Minute drei Mal den nahezu selben Treffer: Ein langer Ball, den die rechte Abwehrseite der Küsnachter unterlaufen hatte, konnte Christen jeweils erben und humorlos im Netz unterbringen. Alain Morgenthalers Sonntagsschuss zum 4:0 kurz vor der Pause besiegelte die neuerliche Klatsche für den FCK.

In Glattbrugg entwickelte sich am Samstagabend ein regelrechter Abnützungskampf. Während die Hausherren durch einen Flachschuss von Andrej Sevrtovic in Führung gingen, konnte Greifensee weniger als zehn Minuten später durch Levin Brunner ausgleichen. Anschliessend drückte Favorit Glattbrugg mit Vehemenz auf den Siegtreffer. Als sich wenige Minuten vor Schluss die ersten Zuschauenden auf den Rängen mit einem Unentschieden abgefunden hatten, drückte abermals Sevrtovic den Ball auf Zuspiel von Vulicevic zum 2:1 über die Linie. Mit diesem Resultat bleibt Glattbrugg Tabellendritter, während Greifensee auf einen Abstiegsplatz abrutscht.

FC Herrliberg - FC Phönix Seen

Vor dem Spiel war Herrliberg gegen Phönix Seen klar Favorit. Die routinierte Equipe aus Winterthur konnte auf dem Herrliberger Plastikgeläuf nur in der 1. Halbzeit dem FCH etwas entgegensetzen. In der 17. Minute brachte Spielmacher Vizner den FCH in Führung. Nur 8 Minuten später jedoch glich Baydoun für Phönix aus. Mit diesem 1:1 ging es auch in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel zündeten die Seebuben den Turbo: Daull (57. Minute), Farah (70. Minute) und Gaube (78. Minute) sorgten für ein komfortables 4:1. Mit diesem Sieg bleibt Herliberg an der Spitze dran. Die Winterthurer liegen noch zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

FC Bassersdorf - FC Wald

Dem Heimteam aus Bassersdorf läuft es bislang noch nicht ganz wunschgemäss in dieser Spielzeit. Erst zwei Siege und ein unterer Tabellenrang stehen zu Buche. Gegen Wald gelang es nun, in einem packenden Spiel mit einer spektakulären ersten Halbzeit, weitere drei Punkte einzufahren.

Schon früh in der Partie legte man den Baustein für einen Heimerfolg. Bis zur 10. Minute stand es schon 2:0 für die Bassersdorfer. Lange hielt diese Führung jedoch nicht. in der 20. und 25. Minute sorgte Ibrahimi mittels eines Elfmeterdoppelpacks zum 2:2 Ausgleich. Und noch vor dem Pausentee trafen die Hausherren zum 3:2, nur um dann dank Ibrahimi, der einen persönlichen Hattrick feierte, doch noch mit 3:3 in die Pause zu müssen.

In der zweiten Halbzeit ging es dann nicht mehr so wild zu und her. Der FCW hatte mehr Spielanteile und umso unglücklicher war es, dass in der 90. Minute der vielumjubelte Siegestreffer der FC Bassersdorf viel. Somit konnte man aus Sicht der Gastgeber tabellarisch wieder aufschliessen und das untere Mittelfeld zusammenbringen.

FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Wiesendangen

Auch der FC Brüttisellen-Dietlikon hatte vor dem Spiel erst 6 Zähler auf dem Konto und war gegen Wiesendangen auf Punkte angewiesen. Diese Mission geriet aber nach 19 Minuten ordentlich ins Stocken, die Gäste waren durch Oehninger mit 1:0 in Führung gegangen.

Kurz vor der Pause gelang dann dem Heimteam auch der erste Treffer und man glich die Partie durch Tsolakis aus. Zwei Tore für die Heimmannschaft durch Kaba Mangrei, in der 70. und 90. Minute, sorgten dann dafür, dass Trainer Zahir Idrizi gegenüber zo-online.ch trotz des Rückstands von einem souveränen 3:1-Sieg sprach.

FC Stäfa - FC Embrach

Durch die Niederlage Veltheims bot sich dem FC Stäfa die goldene Chance, sich punktemässig neben Veltheim auf den Thron zu setzen. Mit Embrach gastierte jedoch eine ungemütlich zu spielende Mannschaft auf dem Frohberg, würden die Embracher bei einem Sieg tabellarisch gar mit Stäfa gleichziehen.

In der Startphase der Partie spielten beide Mannschaften offensiv mit und kreierten einige Chancen, wobei Stäfa etwas zwingender schien. So kamen die Hausherren durch Beda Krammer in der 37. Minute per Penalty zum Führungstreffer. Der Weg wäre somit geebnet gewesen für einen komfortablen Sieg.

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einer zähen Angelegenheit. Bis zur 72. Minute verlief diese ausgeglichen ohne nennenswerte Chancen. Gut 20 Minuten vor Schluss waren es dann die Embracher, die durch Christian Hueber die Riesenchance hatten, um den 1:1 Ausgleichstreffer zu erzielen. Knapp 5 Minuten später bestraften die Stäfner, etwas überraschend, das Nichtnutzen der Grosschance und erhöhten dank Marco Ruckstuhl auf den 2:0. Kurz vor Schluss führte Teixeira die endgültige Entscheidung herbei, als er den zweiten Elfmeter für Stäfa zum 3:0 Endstand verwandelte.

Mit diesem Sieg zieht Stäfa gleich mit Veltheim an der Spitze der Tabelle, mit je 21 Zählern.