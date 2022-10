Riesenüberraschung durch Bocholt, nächste Niederlage für Düren Regionalliga West, 14. Spieltag: Der 1. FC Bocholt gewinnt spät beim SV Rödinghausen und fügt dem Aufstiegsaspiranten die erste Heimniederlage zu. Der SV Straelen und der 1. FC Düren verlieren zuhause, während Preußen Münster bei Fortuna Düsseldorfs U23 das halbe Dutzend voll macht.

Mit einem 1:0-Erfolg beim SV Rödinghausen hat der 1. FC Bocholt nicht nur für eine dicke Überraschung am 14. Spieltag der Regionalliga West gesorgt, sondern auch die Abstiegsplätze verlassen. Auf diese ist nun der 1. FC Düren abgerutscht, der nach dem Trainerwechsel gegen den Wuppertaler SV die nächste Niederlage kassiert. Weiter abgeschlagen am Tabellenende ist der SV Straelen, der Fortuna Köln unterlag, während Preußen Münster nach einem Kantersieg in der Landeshauptstadt wieder die Tabellenführung übernommen hat. Der Spieltag in der Übersicht: