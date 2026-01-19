Riesenüberraschung beim Blomberg-Cup: TSV Lägerdorf holt den Pokal

Mastertruppe TUS Hartenholm 3. Platz. – Foto: Martin Bläsing

Riesenüberraschung bei der 33. Auflage des Blomberg-Cups in Hartenholm: Der Turniersieg geht etwas überraschend an den stark auftrumpfenden Landesligisten TSV Lägerdorf, der sich in einem torreichen Finale mit 6:3 gegen den Flens-Oberligisten Kaltenkirchener TS durchsetzen konnte.

Torreiche Platzierungsspiele Noch mehr Tore fielen im Spiel um Platz drei. Hier konnten sich die Gastgeber vom TuS Hartenholm mit ihrem Masterteam knapp mit 6:5 gegen die U23 des VfB Lübeck durchsetzen. Geteilte Torjägerkrone Den Titel des Torschützenkönigs teilen sich diesmal drei Spieler: Blerim Bara (TuS Hartenholm, blau), Thilo Quinting (TuS Hartenholm, weiß) sowie Maik Loschizki (TSV Lägerdorf), die alle acht Treffer erzielten.

Auszeichnungen für beste Spieler Zum besten Spieler des Blomberg-Cups 2026 wurde Christian Jaacks aus der Mastertruppe der Gastgeber gewählt. Jaacks spielte früher auch für den SV Todesfelde. Zum besten Torwart wurde Felix Rathjen, ebenfalls aus der Mastertruppe des TuS Hartenholm, von der Jury auserkoren. Positive Bilanz der Gastgeber „Wir haben von Freitag bis Sonntag ein gut besetztes und rundum gelungenes Hallenturnier erlebt. Viele Tore, gute Stimmung, umkämpfte Spiele, eine großartig aufspielende und gefeierte TuS-Traditionsmannschaft mit einem am Ende verdienten Turniersieger aus Lägerdorf. Auch die legendäre Players Night hielt, was sie versprochen hat“, sagte Jörg Zenker, Ligatrainer des TuS Hartenholm.