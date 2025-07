Riesentransfer von St. Tönis: Kapitän aus der 2. Bundesliga kommt

Nach der Verpflichtung von Daiki Hara für die Sturmspitz, hat der SC St. Tönis die aktive Suche nach weiteren Feldspielern eigentlich für abgeschlossen erklärt. "Sollte uns nicht Messi über den Weg laufen, der unbedingt noch einmal in der Oberliga Niederrhein spielen möchte", sagte Sportchef Udo Krebs damals mit einem Augenzwinkern. Knapp zwei Monate später schlägt zwar nicht ein argentinischer Weltfußballer, aber dafür der wohl hochkarätigste Niederrhein-Transfer des laufenden Sommers in Tönisvorst auf.

Jannis Nikolaou hat Zweitligist Eintracht Braunschweig noch in der Vorsaison unter anderem als Kapitän aufs Feld geführt. Zum 30. Juni lief sein Vertrag bei den roten Löwen aus: "Mit Jannis verlässt uns unser dienstältester Spieler, der sich in den vergangenen fünf Jahren sehr verdient gemacht hat für die Eintracht. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft und des Vereins gestellt und ist als Führungsspieler vorangegangen", sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel im Zuge seiner Verabschiedung.

Seit rund einem Monat ist der 32-Jährige vereinslos. Und mit seiner aussagekräftigen Vita von jeweils über 100 Spielen in der 2. Bundesliga und 3. Liga für Braunschweig, Dynamo Dresden, RW Erfurt und die Würzburger Kickers wäre eigentlich ein weiterer Profiklub in seiner Laufbahn zu erwarten. Stattdessen geht es nun also in die Oberliga zum Vorjahres-Viertplatzierten St. Tönis.

Das sagt Trainer Bekim Kastrati